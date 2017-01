AO VIVO: acompanhe todas as informações sobre o tempo em SC

Meteorologia 31/01/2017 | 08h43 Atualizada em

A chuva que chegou em Santa Catarina durante as últimas horas atingiu diversas cidades do Estado. Em Joinville, no Norte de SC, a Defesa Civil municipal registrou 29 deslizamentos e interditou pelo menos seis casas no bairro Petrópolis. Já em Florianópolis, um deslizamento de terra provocou a morte de um jovem de 21 anos e feriu outro de 54 anos.

— Joinville:

Até o momento, segundo a Defesa Civil, 29 deslizamentos, 20 pontos de alagamentos, cinco locais locais interditados, 12 quedas de muro foram registrados nas últimas horas. No total, 120 pessoas precisaram deixar as residências.

— Florianópolis:

Uma pessoa morreu nesta madrugada e outra ficou ferida após um deslizamento de terra atingir uma residência no bairro Caieira do Saco dos Limões. Outras três residências estão isoladas.

No bairro Ingleses, no Norte da Ilha, outra residência foi atingida por um deslizamento. A família precisou deixar a residência para que a Defesa Civil monitore o local. Ninguém se feriu.

Também nos Ingleses, diversas ruas estão alagadas e interditadas por conta da chuva.



— São José:

A queda de um muro, por conta de um deslizamento de terra, atingiu uma residência e deixou quatro pessoas desalojadas nesta manhã. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Corpo de Bombeiros registrou alagamentos e bloquei parcial de algumas ruas.

