Após denúncias, dois homens são presos em Itajaí

Segurança 26/01/2017 | 10h08

A Polícia Militar de Itajaí foi acionada quarta-feira à tarde por moradores da Rua Vereador Pedro João de Souza Filho, no bairro Espinheiros, que suspeitaram de um veículo Uno rondando a região. Após várias denúncias, os policiais avistaram o veículo suspeito na Rua Augusto Cugnier, onde foi feita a abordagem.

Durante buscas, uma chave de fenda foi encontrada no banco traseiro do carro. Um dos homens que estava no Uno confessou que a dupla usou a ferramenta para furtar uma casa na Rua Augusto Cugnier, segundo relato da PM. Os policiais militares se deslocaram até o local e avistaram a janela da frente arrombada. Da casa foram subtraídos dois pares de tênis e uma televisão. A vítima do furto compareceu na delegacia e reconheceu os objetos.



Leia também

:: Dois assaltantes são mortos após roubo em Camboriú

:: Defensoria pública analisará processos de 1,6 mil presos em Itajaí

O homens, um de 19 anos e outro de 27 anos, foram presos. De acordo com a PM, um deles possuía um mandado de prisão ativo e 19 passagens pela polícia por crimes de furto, injúria, ameaça contra mulher, violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e furto de veículo.