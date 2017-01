Após derrota para o Red Bull, JEC terá de vencer o Paulista neste sábado

Copa São Paulo 05/01/2017 | 21h28 Atualizada em

Depois de uma estreia avassaladora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com direito a goleada por 5 a 0 sobre o Vitória da Conquista, o Joinville tropeçou feio nesta quinta-feira e foi derrotado por 4 a 1 pelo Red Bull Brasil. Ainda assim, o time catarinense permanece com chances de classificação.



A equipe soma os mesmos três pontos do Red Bull Brasil e ocupa o segundo lugar por causa do maior número de gols marcados (seis contra quatro do rival – ambos têm saldo positivo de dois gols).



O líder do grupo 11 é o Paulista, que venceu seus dois jogos até agora, soma seis pontos e enfrenta o JEC neste sábado, às 16h, com o apoio da torcida. Para se classificar sem depender de ninguém – apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam na competição –, o Tricolor terá de vencer os donos da casa por qualquer resultado.



Dessa forma, o time do técnico Julian Tobar ultrapassa o Paulista e, na pior das hipóteses, termina em segundo lugar a fase classificatória.



O Red Bull, por sua vez, enfrenta o lanterna Vitória da Conquista, às 14 horas, e também precisa de uma vitória simples para avançar. A única vantagem é que o JEC entrará em campo sabendo do resultado que precisará fazer para continuar no torneio. Se o RB Brasil empatar ou perder para o Vitória da Conquista, time que ainda não marcou gols nem somou pontos na competição, o JEC se garante com um resultado igual, ou seja, empate ou derrota pelos mesmos placares.



Na partida desta quinta-feira, o JEC até começou melhor e saiu na frente com um gol de cabeça do atacante Marlyson, aos nove minutos da etapa inicial, completando jogada de Janderson. Foi o terceiro gol do centroavante na competição. O Coelho, no entanto, não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo dos paulistas, que viraram o jogo ainda na primeira etapa, com gols de Gabriel Silva e Rodrigo.



Depois do intervalo, os adversários continuaram melhor e chegaram ao terceiro gol com Luan, aos sete minutos. Aos 30, o Red Bull ainda marcou o quarto gol, novamente com Luan.