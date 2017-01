Apple registra lucros menores, mas vendas de iPhone aumentam

San Francisco 31/01/2017 | 19h42

A Apple anunciou nesta terça-feira (31) que seus lucros do trimestre passado caíram 2,6%, a 17,9 bilhões de dólares, embora as vendas do iPhone tenham aumentado.

As receitas trimestrais bateram recorde de 78,4 bilhões de dólares contra 75,9 do mesmo período do ano de 2015, disse a empresa, ao revelar os resultados de seu primeiro trimestre fiscal iniciado em outubro.

A Apple vendeu 78,9 milhões de smartphones; 5% a mais do que há um ano. Essas vendas fizeram seu volume de negócios crescer 3%, a 78,4 bilhões de dólares, após três trimestres consecutivos em baixa. A média dos analistas estimou que o volume de negócios seria 1 bilhão de dólares menor.

O lucro líquido da empresa caiu 2,6%, a 17,9 bilhões de dólares, mas o resultado por ação, principal referência para Wall Street, superou as expectativas do mercado: 3,36 dólares contra 3,22 previstos por analistas.

