Árbitros poderão apitar até os 50 anos nas séries A e B do Brasileiro

13/01/2017

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve anunciar nos próximos dias uma mudança na idade-limite dos árbitros para as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Uma circular da entidade prevê que os profissionais que mantiverem um bom nível de atuação e passarem nos testes físicos poderão comandar partidas até os 50 anos, ao invés do limite atual de 45 anos. Ainda não se sabe a partir de quando que a nova regra valerá, porém será necessário que o árbitro já faça parte do quadro da CBF.

Com a medida, confirmada pela assessoria de imprensa da CBF, o futebol brasileiro passa a ter as mesmas regras da Fifa, que também admite árbitros com até 50 anos de idade. A circular com a nova regra da CBF já está sendo repassada aos juízes em grupos de WhatApp. Vale ressaltar que a medida se restringe à elite da arbitragem nacional, que apita as Séries A e B. Para as divisões inferiores, o limite atual será mantido. Segundo o árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado, a novidade é positiva, pois garante mais tempo de atuação

— A carreira acabou aumentando cinco anos. Os árbitros só dependem dos testes físicos e teóricos para serem aprovados — afirmou