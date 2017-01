Artista catarinense Juarez Machado assina arte de quarto do BBB 17

big brother brasil 28/01/2017 | 16h29 Atualizada em

É do artista Juarez Machado, de Joinville, a assinatura do quarto preto do Big Brother Brasil 17, intitulado Paraíso Prometido.

O convite surgiu em dezembro. Segundo Melina Mosimann, esposa do artista, a cenógrafa do Big Brother tinha algumas ideias para o quarto e uma dela era a de que ele deveria ter desenhos. Ela apresentou a sugestão para Boni, pai do diretor do programa, que disse que quem tinha que fazer o quarto era Juarez Machado.

— Ele teve total liberdade em relação ao tema. Ele recebeu a planta e pediu que tudo fosse preto. Ele quer fazer as pessoas pensarem, é tudo muito surreal. Há caveiras, diabos, bruxas, tapetes orientais — conta Melina.

As camas pretas também foram um pedido do artista, como se fossem túmulos. Embaixo delas há desenhos como coroas de flores, dando a impressão de que o quarto é um cemitério. O desenho foi criado no começo de janeiro, no ateliê do artista no Rio de Janeiro.



Leia mais notícias de entretenimento



Leia todas as notícias sobre o BBB17



Juarez Machado: uma força criativa