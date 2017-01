Atiradores deixam mortos em mesquita em Quebec, no Canadá

Mundo 30/01/2017 | 03h11 Atualizada em

Um tiroteio na noite deste domingo em uma mesquita de Quebec, no Canadá, deixou cinco mortos e vários feridos, informaram meios de comunicação locais.Um porta-voz da polícia confirmou a rede de TV Quebec que havia mortos, mas não especificou o número.

Ele acrescentou que dois suspeitos foram presos. A polícia não exclui a possibilidade de um terceiro suspeito ter fugido. O motivo do ataque não foi imediatamente esclarecido. Uma operação policial investiga o tiroteio, que ocorreu após a oração da noite.

Algumas dezenas de pessoas estavam dentro do Centro Cultural Islâmico quando o tiroteio começou, às 20h (horário local) segundo o CBC, citando o serviço francês da Radio Canada. O diretor do centro disse que pelo menos cinco pessoas foram mortas, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada pela polícia.



Leia mais:

O que está em jogo com o decreto anti-migratório de Trump

Trump diz que suspensão de entrada de muçulmanos nos EUA funciona "muito bem"

Canadá oferece residência temporária a bloqueados por decreto de Trump



De acordo com as testemunhas citadas pela Radio Canada, dois homens teriam entrado na mesquita antes de abrir fogo contra quem estava no local.Etienne Doyon, guarda da polícia municipal, disse à CBC que, no momento do ataque, estavam reunidos na mesquita especialmente os homens.

Solidariedade

O primeiro-ministro Philippe Couillard disse em sua conta no Twitter que seu governo está "mobilizado para garantir a segurança da população".

Unissons-nous contre la violence. Solidarité avec les Québécois de confession musulmane. ¿ Philippe Couillard (@phcouillard) January 30, 2017

Le #Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leur famille. ¿ Philippe Couillard (@phcouillard) January 30, 2017



— Quebec rejeita categoricamente essa violência bárbara — ele twittou. — Solidariedade com o povo de Quebec fé muçulmana.

O Centro Cultural Islâmico de Quebec, conhecido como uma grande mesquita, já havia sido alvo de um ataque de ódio embora muito menos grave: uma cabeça de porco foi colocado na frente de suas portas durante o Ramadã em junho passado.

O ataque ocorre após o Canadá prometer abrir os braços para os muçulmanos e os refugiados, depois de o presidente dos EUA na sexta-feira assinar um decreto controverso que suspende a entrada de refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos, causando estragos em viagens e indignação no mundo.

Foto: Konrad Fiedler / AFP

O Canadá irá fornecer autorizações de residência temporária para pessoas presas no país como resultado do decreto de Trump, disse no domingo o ministro de imigração.

— Deixe-me assegurar a todos aqueles que podem ser presos no Canadá que eu vou usar a minha autoridade como ministra de proporcionar-lhes residência temporária se eles precisarem, como fizemos no passado — disse Ahmed Hussen, ministro da Imigração, durante uma coletiva de imprensa.

Trump suspendeu a entrada para os Estados Unidos por 120 dias refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos (Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen) por 90 dias. Hussen, de origem somali, não condenou a ação dos EUA, mas ressaltou que o Canadá continuará a manter uma política de imigração com base em "compaixão" ao mesmo tempo proteger a segurança de seus cidadãos.

— Congratulamo-nos com aqueles que fogem da perseguição, terror e guerra — disse um tweet sábado replicando o primeiro-ministro Justin Trudeau.

De acordo com o último censo do Canadá desde 2011, uma em cada cinco pessoas no país é de estrangeiros.Canadá acolheu mais de 39,670 refugiados sírios, entre novembro de 2015 e início de 2017, segundo dados do governo.