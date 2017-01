Atração do Planeta Atlântida, Wesley Safadão promete "show ainda mais marcante" em 2017

Número um 27/01/2017 | 07h00 Atualizada em

Dois anos se passaram desde que Wesley Safadão deixou de ser conhecido como o ex-vocalista da banda Garota Safada e se tornou o dono de Camarote – um dos maiores hits de 2015, trampolim para a sua visibilidade nacional e composição responsável por transformá-lo em uma das maiores celebridades do Brasil. E o posto caiu bem no cearense de 28 anos: com uma carreira que enfileira hits, shows que reúnem sucessos próprios e repertório de praticamente todos os gêneros, uma base de fãs que só cresce e cachês cada vez mais milionários, Safadão conseguiu fincar pé no mainstream e se consolida como protagonista da nova música pop brasileira.

Em 2017, volta ao Planeta Atlântida, novamente como atração principal. E promete uma apresentação típica de seus dois últimos anos de carreira (confira trechos da entrevista abaixo).

Leia mais:

"Para os pretos, foi crise desde sempre", diz Emicida

Planeta Atlântida 2017: ingressos do setor arena entram no 3º lote

Jeremih, Ludmilla e CPM 22 são confirmados no Planeta Atlântida



– Gosto de realizar um show bem para cima. Sempre que possível, além do meu repertório, acrescento hits que estão nas paradas. Acho importante cantar canções de outros artistas também – diz Safadão, que vem executando em seus shows mais recentes hits como Deu Onda (do MC G15), Eu Sei de Cor (de Marília Mendonça) e Mandela (do MC Kekel), além de seus próprios candidatos a hit do verão, como Meu Coração deu PT (com Matheus e Kauan) e Solteiro de Novo (com Ronaldinho Gaúcho).

Ainda que a relação do músico com o Rio Grande do Sul pareça antiga – no Planeta Atlântida de 2016, ele empunhou uma bandeira do Estado, cantou Querência Amada e declarou seu amor aos gaúchos –, Safadão veio pela primeira vez a Porto Alegre no início do ano passado. É claro que, depois da estreia, foram diversas apresentações, e o carinho cresceu.

Para o show na edição deste ano do festival, ele avisa que quer fazer "um show ainda mais marcante" – e espera contar com a energia do público do Estado.

Muito do sucesso de Safadão vem de sua naturalidade em lidar com ritmos diversos, uma característica típica e antiga da música de massa brasileira. O músico fez, por exemplo, parcerias com grandes artistas – caso de Ivete Sangalo, Marcos e Bellutti (com quem gravou o hit-chiclete Aquele 1%) e até o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. A política de boa vizinhança com quem o cerca ajuda o músico a levar rapidamente para seus shows os gêneros mais quentes – caso das duplas femininas do sertanejo, o chamado "feminejo", que é presença certa em seu show no Planeta:

– As mulheres sempre estiveram presentes no mundo sertanejo. Temos a saudosa Inezita Barroso, as irmãs Galvão, que estão fazendo um lindo trabalho, e tantas outras. Fiquei muito feliz quando recebi um convite para cantar com as coleguinhas – garante, referindo-se à parceria com Simone e Simaria em Não Vou Mais Atrás de Você, que foi registrada no DVD Bar das Coleguinhas.

Safadão se apresenta no Palco Planeta, na virada de sexta para sábado, à 1h50min – entre os shows de Jason Mraz e Alok.

3 perguntas para Wesley Safadão

Você já fez parcerias com sertanejos, funkeiros e até com Ronaldinho Gaúcho. Como você definiria seu estilo?

Minha essência é o forró. Sou do Nordeste, cearense. Esse é o meu estilo de música, porém, não me impede de cantar outros ritmos e fazer parcerias.

Você tem uma relação bastante próxima com o público do Rio Grande do Sul. Quais são suas principais lembranças do Planeta Atlântida?

A energia do público é demais. Isso me encanta. Para este ano, quero realizar um show ainda mais marcante.

Qual é a sua próxima safadeza?

2017 vem com tudo! Em fevereiro, começamos nossa tour pela Europa. Na Semana Santa, vamos gravar o DVD WS in Miami Beach, nos Estados Unidos. E temos shows por todo o país!