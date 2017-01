Augusto Ittner: "Estamos à procura", afirma presidente do Metropolitano sobre atacante

Catarinense 2017 31/01/2017 | 20h00





Segue a busca. Sem poder contar com o argentino Mariano Trípodi, lesionado, durante todo o Campeonato Catarinense, a diretoria do Metropolitano procura por um substituto para o jogador. Nenhum tipo de negociação ocorreu até agora e, conforme o presidente Pedro Nascimento, o clube está em fase de mapeamento de atletas que se encaixem na faixa salarial que o Verdão pode pagar.



Nascimento deixou claro que atletas conhecidos no futebol nacional, como é o caso do atacante Jorge Henrique, só chegaram a ser comentados superficialmente, mas não houve qualquer negociação. O atacante Getterson, hoje no J.Malucelli-PR, chegou a ser cogitado nos bastidores, porém foi descartado.



Certo é que, assim como às vésperas da apresentação do elenco, o Metropolitano mantém cautela a falar sobre reforços. Com pouco dinheiro em caixa, o clube toma todos os cuidados possíveis para que nomes não sejam divulgados, para evitar empecilhos — como propostas de outras equipes, por exemplo.



Conforme o presidente, com o início dos estaduais, jogadores que chegaram a conversar com o Metrô antes da pré-temporada e que não acertaram com outros times, podem voltar à cena. A perspectiva é que, com menos espaço no mercado, apareçam opções até mesmo mais baratas em meio a um cenário em que a maioria dos elencos no país já estão montados.



Resta aguardar. Por telefone, Nascimento me disse que durante essa semana é difícil que novidades quanto a esse assunto apareçam. Se realmente algum reforço surgir em Blumenau, isso só irá ocorrer após o clássico contra o Brusque, marcado para domingo.