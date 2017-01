Avaí apresenta goleiro, volante e dois atacantes

Reforços 27/01/2017 | 16h02 Atualizada em

Um dia antes da estreia no Campeonato Catarinense 2017, o Avaí apresentou quatro reforços para a temporada. Todos os atletas já estavam treinando com o restante do elenco avaiano e estão à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o confronto deste sábado, às 17h, diante do Cricíuma, no Heriberto Hülse. O volante Ferdinando, de 36 anos, o goleiro Douglas Friedrich, de 28 anos, os atacantes Marcelinho e Junior Dutra, de 29 anos e 28 anos respectivamente.



Com passagem marcante com a camisa do Leão, o volante Ferdinando retorna ao clube após sete anos. O atleta fez parte do elenco que conquistou o acesso em 2008. Ferdinando não escondeu a alegria de voltar a vestir o manto azurra:

- Ano passado houve uma aproximação, mas acabou não dando certo. Este ano tudo acabou bem e pude acertar meu retorno. Espero ajudar o Avaí nos objetivos deste ano, voltar a conquistar o Estadual e permanecer na Série A - disse o atleta.

Junior Dutra agradeceu a oportunidade defender o Leão quer marcar o nome no futebol brasileiro.

- Depois de muito tempo fora, volto com a experiência necessária para atuar bem no Brasil. Além de poder estar mais perto da família, vir para o Avaí será muito bom para mim, onde poderei atuar na posição que mais gosto, que é de centroavante. Posso exercer outras funções, mas me adaptei muito bem nesta função - completou o atacante.

Ficha dos atletas

Douglas Friedrich

28 anos

Natural de Candelária (RS)

Posição: goleiro

Junior Dutra

28 anos

Natural de Santos (SP)

Posição: atacante

Marcelinho

29 anos

Natural do Rio de Janeiro (RJ)

Posição: atacante

Ferdinando

36 anos

Natural de Grajaú (MA)

Posição: volante

