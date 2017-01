Avaí apresenta novos uniformes para a temporada 2017

De roupa nova 26/01/2017 | 21h47 Atualizada em

A noite foi de chuva em Florianópolis, mas a torcida do Avaí não desanimou para acompanhar o lançamento dos novos uniformes para a temporada de 2017, na noite desta quinta-feira, no Estádio da Ressacada. Foram apresentadas todas as peças do vestuário azurra: camisas, agasalhos, roupa de treino, viagem e da comissão técnica, um desfile completo, fechado com chave de ouro pelo capitão Marquinhos vestindo o uniforme principal.

Desenvolvido pela Umbro, o uniforme principal do Avaí tem o tradicional azul celeste, listrado na frente e nas costas, e marca d'água nas listras com grafismo estilizado que parecem ondas. A ideia, segundo a marca, foi fazer menção ao clube de Remo Riachuelo, da Capital.

– Está bonito! Azul e branco não tem jeito, sempre fica bonito – brincou Marquinhos, que aproveitou para convocar a nação avaiana para comparecer aos jogos e apoiar o time:

– É um ano difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso. Nossa equipe joga junto com o torcedor, com o apoio da torcida a gente fica mais forte, a exemplo do que foi no ano passado. A gente rala no campo e a torcida empurra a gente da arquibancada – disse.

Não foram só os jogadores que subiram ao palco para mostrar as novas roupas. Na hora de apresentar os uniformes da comissão técnica, Claudinei Oliveira e Evando levantaram a galera. Os dois pediram um voto de confiança ao torcedor e prometeram arregaçar as mangas para fazer de 2017 um ano ainda mais especial para o Leão da Ilha.

– Teremos muito trabalho pela frente, mas com certeza vamos dar muitas alegrias para toda a nossa torcida – garantiu Evando.

O Avaí entra em campo pelo Campeonato Estadual amanhã, contra o Criciúma. O meia Marquinhos, poupado no primeiro jogo oficial pela Primeira Liga, é esperado entre os titulares que vão a campo às 17h.

