Avaí estreia com vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma no Catarinense

Um tempo para cada time. Assim foi a vitória de 1 a 0 do Avaí sobre o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela abertura do Catarinense 2017. O Tigre dominou a primeira parte do jogo, com maior posse de bola, mas sem balançar a rede. Na etapa final, o Leão trocou de postura e mudou a história do jogo, com um gol de Denílson, aos 21 minutos. O Tigre tentou correr atrás do placar, mas o visitante se sentiu em casa e garantiu a primeira vitória do ano.



Na primeira etapa, enquanto o Criciúma valorizava a saída de bola com os pés, o Leão apostou no tradicional tiro de meta. A estratégia funcionou melhor para os donos da casa, que tiveram mais posse de bola e chances de gol. Apesar da forte marcação, o Avaí deixava alguns espaços, que o Tigre aproveitava para jogar. O goleiro Kozlinski teve trabalho nas chegadas de qualidade com Alex Maranhão e na bola parada.

Com menos de dois minutos de jogo, Jheimy dominou sozinho dentro da área, mas bateu em cima do goleiro do Leão. A atitude do Tigre permaneceu ofensiva, mas o jogador teve uma atuação apagada durante o primeiro tempo. Do outro lado, Diego Jardel teve algumas oportunidade pela direita, e pela esquerda Capa deu trabalho para a marcação do Tigre. Com o meio de campo truncado, Marquinhos apareceu pouco na partida, assim como o volante do Tigre, Douglas Moreira.

O Avaí adiantou o time e mostrou uma melhor atitude na volta do intervalo. Quem precisou correr atrás foi o Criciúma, que sentiu a mudança de comportamento do visitante. Aos 12, o Avaí quase marcou depois do drible de Denilson para cima de Luiz, que ficou sozinho no lance após uma falha da defesa do Tigre. A pressão do Leão deu certo, e aos 21, Denílson marcou o primeiro gol do campeonato, após cobrança de falta de Marquinhos.

FICHA TÈCNICA

CRICIÚMA (0)



Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto (Caíque Valdívia), Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha (Hélio Paraíba), Adalgiso Pitbull e Jheimy (Kalil)

Técnico: Deivid

AVAÍ (1)

Kozlinski; Leandro Silva, Betão, Alemão, Capa, Luan, Judson, Marquinhos (Caio César), Diego Jardel, Denilson e Romulo (Junior Dutra)

Técnico: Claudinei Oliveira

Gol: Denilson, do Avaí, aos 21 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Maicon Silva, Marlon, Alex Maranhão (C); Diego Jardel (A)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Nadine Schram Câmara Bastos e Helton Nunes

Local: Heriberto Hülse — Criciúma

Público: 2.812

Renda: R$ 38.145,00

