Banda que vai tocar em Atlântida grava disco feito de haxixe que pode ser fumado

Que viagem 21/01/2017 | 20h00 Atualizada em

Slightly Stoopid toca neste domingo no Pepsi Twist Land, ao lado do californiano Donavon Frankenreiter

Slightly Stoopid toca neste domingo no Pepsi Twist Land, ao lado do californiano Donavon Frankenreiter Foto: Slightly Stoopid / Divulgação

A banda americana Slightly Stoopid, que tem show marcado para este domingo em Atlântida, acaba de lançar um disco que, em vez de ser feito do bom e velho vinil, é fabricado com um tipo especial de haxixe. O álbum, que conta com a faixa instrumental Dabbington, pode ser fumado depois da audição – nos países em que isso for legal, é claro.

A Slightly Stoopid toca neste domingo no Pepsi Twist Land, na praia de Atlântida, ao lado do californiano Donavon Frankenreiter – a programação do dia tem ainda Ed Motta, Gelpi, Second Hand, The Lucywood e DJ Lelê.

Leia mais:

Pepsi Twist Land reúne em Atlântida atrações nacionais e internacionais com entrada franca

Clarice Falcão comenta reação a clipe com nu frontal: "Diz mais sobre as pessoas do que sobre o vídeo"

Cinema em Porto Alegre: confira os filmes que estreiam nesta semana



O lançamento vem no momento em que 28 dos 50 Estados americanos permitem o uso recreativo da maconha. Até agora, foram produzidos dois protótipos, cada um ao custo de US$ 6 mil (R$ 19 mil), devido ao tipo especial de haxixe utilizado, que borbulha quando entra em combustão. A prensagem do disco custou US$ 1 mil (R$ 3.000).

O primeiro protótipo produziu um som que aceitável – mas foi fumado pelos membros da banda. A segunda tentativa produziu um som de péssima qualidade. Uma terceira empreitada deve ser realizada em breve.

– Quisemos fazer isso para defender a legalização (da maconha) – disse o empresário da banda, Jon Phillips, à revista Billboard. Assim que ficar pronto, o disco, tratado por Phillips como "uma obra de arte", será leiloado, e o dinheiro deve ser doado para a caridade.

A Slightly Stoopid começou nesta sexta-feira uma turnê pelo Brasil, com um show no Rio de Janeiro, passando por outras cidades brasileiras. Em São Paulo, o grupo se apresenta no dia 29, no Audio Club.



Veja a programação completa do Pepsi Twist Land:



Sábado – 21/01

17h: DJ Aline Ellwanger

18h: Authentic Games

19h: La Fura Dels Baus

19h15min: MazTotterdell

20h15min: La Fura Dels Baus

20h30min: Aldo The Band

21h30min: La Fura Dels Baus e DJ

22h: Ney Matogrosso

00h10min: La Fura Dels Baus

Domingo – 22/01

17h: DJ Lelê

18h: The Lucywood

18h50min: La Fura Dels Baus

19h: Second Hand

19h40min: La Fura Dels Baus

19h50min: Gelpi

20h30min: La Fura Dels Baus

20h45min: Slightly Stoopid e Donavon Frankenreiter

22h30min: La Fura Dels Baus

22h45min: Ed Motta

Sexta – 27/01

18h: DJ Edu Santos

19h30min: La Fura Dels Baus

19h40min: Good Samaritans

20h40min: La Fura Dels Baus

20h50min: Cartolas

21h50min: La Fura Dels Baus

22h: Clarice Falcão

23h30min: La Fura Dels Baus

23h40min: DJ

Sábado – 28/01

17h: DJ Márcio Paz

18h30min: Authentic Games

19h30min: DJ

19h50min: La Fura DelsBaus

20h: Humberto Gessinger

21h30min: La Fura Dels Baus

21h40min: Summercamp

22h40min: La Fura Dels Baus

22h50min: Liniker e os Caramelows

23h50min: La Fura Dels Baus

Domingo – 29/01

17h: DJ Piá

18h: La Fura DelsBaus

18h10min: Erick Endres

19h10min: La Fura Dels Baus

19h20min: Lucas Silveira

20h20min: La Fura Dels Baus

20h30min: Savoir Adore

21h30min: La Fura Dels Baus

21h40min: Céu

23h20min: La Fura Dels Baus