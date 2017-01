Batata, polenta ou aipim fritos: o que faz menos mal?

Difícil escolha 27/01/2017 | 14h01 Atualizada em

A polenta, a batata e o aipim fritos costumam ser os petiscos preferidos da galera que se encontra para um happy hour, ainda mais se acompanhados de uma cervejinha bem gelada. Mas você sabia que um petisco pode fazer menos mal do que o outro? A nutricionista Rita Cherutti explica a diferença entre os pratos e te ajuda a escolher o melhor tira-gosto.

Para começar, é importante estar ciente de que qualquer uma das três opções não deve ser consumida com frequência por passar por um processo de fritura que, na maioria das vezes, é com óleo reutilizado. Um estudo divulgado recentemente por uma universidade da Espanha, aliás, apontou que a batata frita pode ser melhor do que cozida, desde que seja usado azeite extra virgem.



Batata:

Com ela, o cuidado deve ser dobrado. Grande parte dos bares compra as versões pré-cozidas e congeladas, que são acrescidas de gordura hidrogenada para manter a crocância. Ou seja, além de ter em média 56% de óleo da fritura, a batata congelada ainda conta com a gordura injetada. A batata é rica em carboidrato, proteína e fibras, mas os nutrientes não sobrevivem a tanta gordura em altas temperaturas. E a gordura saturada tem maior teor, o que é péssimo para a saúde.

Calorias: 100g de batata frita (cerca de 20 unidades) possui 274 calorias.

Aipim:

Assim como a batata, o aipim também possui bastante carboidrato e fibras. A diferença é que o aipim não tem o acréscimo da gordura hidrogenada encontrada nas batatas congeladas. Por isso, acaba sendo uma opção melhor - e um pouco menos calórica.

Calorias: 100g de aipim frito tem 261 calorias.

Polenta:

A opção mais saudável seria a polenta frita, pois tem maior teor de fibras, grande quantidade de potássio e proteínas vegetais. Sem contar que sacia mais rapidamente a fome e também não tem o acréscimo de gordura hidrogenada.

Calorias: 100g de polenta frita possui 150 calorias.

Não esqueça que se acrescentar queijo nos petiscos o número de calorias vai crescer. Uma fatia de mozarela (35 gramas), por exemplo, tem 70 calorias.

Dicas:

- Sempre que possível, opte pelos petiscos assados. Polenta na chapa e uma batata ou aipim em tiras com um pouco de azeite de oliva, pimenta e outros temperos ficam uma delícia e são bem mais saudáveis.

- Outra opção são as famosas panelas que 'fritam' sem óleo. Além de reduzir as calorias também preservamos melhor as fibras do alimento e conseguem manter a crocância dos petiscos.

- Se a preferência for mesmo pelas batatas fritas, faça em casa. Deixe de lado as congeladas e usa batata natural. Não esqueça de fritar em óleo de qualidade (girassol ou milho), sem exagerar na quantidade.

- Procure não utilizar queijos ou molhos gordurosos ou cheios de açúcar

- Aposte nas versões de picadão com carne, queijo e ovos de codornas. São as melhores pedidas para a saúde.





