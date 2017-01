Bráulio Machado apita a partida que abre o Catarinense 2017

Vai começar! 26/01/2017 | 20h07 Atualizada em

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou, nesta quinta-feira, a escala de arbitragem para a rodada de abertura do Campeonato Catarinense 2017. O árbitro Bráulio da Silva Machado, segundo melhor do último Brasileirão, comandará a primeira partida entre Criciúma e Avaí, sábado, 17h, no Estádio Heriberto Hülse. Seus auxiliares serão Nadine Schramm Camara Bastos e Helton Nunes.



Confira a arbitragem dos demais jogos da rodada:

Figueirense x Brusque

Sábado - 19h30min - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Diego Leonel Félix e Gianlucca Perrone

Chapecoense x Inter de Lages

Domingo - 17h - Arena Condá (Chapecó)

Sandro Meira Ricci, auxiliado por Neuza Ines Back e Clair Dapper

Almirante Barroso x Joinville

Domingo - 17h - Camilo Mussi (Itajaí)

William Machado Steffen, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Alexandre Bittencourt

Metropolitano x Tubarão

Domingo - 17h - Sesi (Blumenau)

Heber Roberto Lopes, auxiliado por Evandro Rodrigo Weber e Gizeli Casaril