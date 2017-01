Caminhão carregado com cebola tomba na BR-101 em Biguaçu

Trânsito 21/01/2017 | 15h35 Atualizada em

Um caminhão carregado com sacos de cebola tombou no Km 192 da BR-101, em Biguaçu. O acidente, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu por volta das 13h30 deste sábado. Uma hora depois da ocorrência, por volta das 14h30min, o congestionamento na via já era de 4,5 quilômetros.

Por volta das 15h30min a PRF informou, via Twitter, que todas as pista da rodovia, nos dois sentidos, seriam completamente fechadas para remover o veículo do local. A previsão de liberação da via para o fluxo de veículos era de, pelo menos, 20 minutos, no entanto, a operação levou cerca de 40 minutos.

A pista foi liberada no dois sentidos por volta das 16h. Conforme a PRF, havia fila de sete quilômetros no sentido Norte e de 2,5 quilômetros no sentido Sul. Não há informação sobre feridos.