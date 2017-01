Campeão olímpico conversa com o elenco do Criciúma

consultoria 15/01/2017 | 18h21 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





O Criciúma recebeu neste final de semana uma visita especial. O analista de desempenho Bebeto Sauthier, campeão olímpico com a seleção brasileira no ano passado, está na cidade e acompanhou três dias de treino do clube que o revelou em 2013, quando foi fazer a mesma função no Flamengo. Sauthier conversou com o grupo de jogadores, comissão técnica e atletas da base, a convite do técnico Deivid.



— Fui muito bem recebido, tenho um carinho grande por esse clube, é o clube que me abriu as portas e me colocou no cenário nacional. Além de vir prestar a consultoria e fazer palestra, aproveitei para rever amigos —disse.



Sauthier já conhece Deivid de algum tempo, assim como o preparador físico do Tigre, Daniel Felix, com que trabalhou durante o período que esteve no futebol chinês, ao lado de Vanderlei Luxemburgo. Antes de retornar a Porto Alegre, onde mora, o analista de desempenho disse que Deivid é um técnico "super moderno e estudioso", e que pode fazer um belo trabalho no time catarinense.



Final de semana de treino puxado



A pré-temporada do Criciúma continua a todo vapor. No sábado,o elenco principal treinou na orla de Balneário Rincão, sob um calor superior aos 30ºC. No domingo, o grupo também trabalhou em dois turnos, manhã e tarde,no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor.



Leia mais:

Marlon, do Criciúma, elogia metodologia de Deivid: "Similar a do Micale e do professor Tite"

Zagueiro do Criciúma promete entrosamento no setor defensivo

Uma semana depois da reapresentação do Criciúma, Ruan ainda não chegou ao clube