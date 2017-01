Cármen Lúcia discute situação carcerária com juízes da Região Norte

Após massacre em Manaus 05/01/2017 | 15h18 Atualizada em

Presidente do STF e da CNJ, Cármen Lúcia está reunida com juízes nesta quinta-feira

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, está reunida a portas fechadas, desde as 8h, no horário local de Manaus, com os presidentes dos tribunais de justiça da região Norte, na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A ida de Cármen Lúcia a Manaus ocorre três dias depois da rebelião que terminou com 56 presos mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), entre os dias 1º e 2 de janeiro, e que motivou a reunião dos judiciários da Região Norte. Também eram esperados para o encontro desta quinta-feira os presidentes do TJs do Maranhão e do Rio Grande do Norte.

Na quarta-feira, Cármen Lúcia, que também preside o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recebeu em seu gabinete o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com quem também discutiu a situação das prisões brasileiras.

Por questões de segurança, não estão previstas visitas de Cármen Lúcia a presídios locais. Desde que assumiu o comando do Judiciário, em setembro, a ministra tem feito visitas surpresa a penitenciárias do país e já esteve em unidades prisionais no Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Moraes também esteve em Manaus na segunda-feira, quando se reuniu com o governador do Amazonas, José Melo.

