Casa Branca defende decreto migratório, execrado no mundo

Washington 29/01/2017 | 17h08

As mobilizações prosseguiam neste domingo nos Estados Unidos contra a proibição de entrada no país decretada pelo presidente Donald Trump contra refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos, apesar de uma vitória parcial alcançada este sábado na Justiça.

O decreto, que entrou em vigor na sexta-feira, proíbe o ingresso nos Estados Unidos durante 120 dias de todos os refugiados, seja qual for a sua origem, e durante 90 dias a cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

Embora a princípio parecesse que a medida também atingiria quem possui residência permanente (Green Card), o secretário-geral da Casa Branca, Reince Priebus, afirmou neste domingo à emissora NBC que "não os afetava", embora possam ser interrogados em profundidade em sua chegada ao país.

Este esclarecimento não tranquilizou os iranianos residentes nos Estados Unidos que estão fora do país.

"A administração se contradiz a cada momento", disse à AFP Trita Parsi, presidente do Conselho Nacional americano-iraniano. "Falta que seja colocado por escrito para estarmos absolutamente certos".

Segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, "109 pessoas" passaram desde a sexta-feira por procedimentos de controle reforçados ao chegar ao país e apenas "umas vinte" permaneciam detidas na manhã deste domingo, segundo dados do governo.

Caos

A confusão reina nos aeroportos americanos desde a sexta-feira, onde agentes de imigração não têm diretrizes claras. Centenas de pessoas protestam contra o decreto de Trump nos terminais aéreos de Nova York, San Francisco, Dallas e Seattle.

Mais cedo neste sábado, uma juíza federal de Nova York, respondendo a uma ação de associações de defesa dos direitos humanos, após a detenção de dois cidadãos iraquianos, proibiu as deportações de pessoas detidas que tivessem chegado com a documentação de acordo em todos os aeroportos americanos.

Mas o decreto continua em vigor no resto do mundo e as companhias aéreas se recusam a liberar para embarque os cidadãos dos sete países atingidos pela medida, embora tenham visto.

Até agora, o Irã é um dos países mais atingidos pela grande quantidade de iranianos que têm vistos de trabalho ou de estudo nos Estados Unidos. Em resposta, Teerã instaurou medidas similares contra os cidadãos americanos.

Enquanto isso, as ondas de indignação atravessam o mundo muçulmano e a Liga Árabe denunciou neste domingo como "restrições injustificadas" as proibições impostas por Trump.

Na Europa, o presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, somaram-se às críticas. segundo um porta-voz, Merkel explicou ao presidente Trump as obrigações determinadas pela Convenção de Genebra sobre a acolhida de refugiados, em sua conversa telefônica este sábado.

Discriminação religiosa?

Neste domingo foram registradas manifestações nos Estados Unidos, especialmente em frente à Casa Branca, em Washington, e em Nova York.

A oposição democrata, por sua vez, pediu a retirada do decreto anti-imigração e denunciou seu caráter contrário aos valores americanos e sua ineficácia no combate à ameaça do extremismo islâmico.

No âmbito da maioria republicana, o mal-estar também era perceptível: poucos legisladores defenderam publicamente o decreto de Trump e um punhado deles o condenou total ou parcialmente.

Para o legislador republicano Justin Amash, o decreto parece estar mais motivado por questões políticas do que de segurança.

"Se a gente se preocupa com o radicalismo/terrorismo, por que não Arábia Saudita, Paquistão e outros?", escreveu no Twitter, em alusão a países não atingidos pelo decreto, mas de onde eram originários autores de ataques em solo americano.

"Os tribunais julgarão se foi longe demais", comentou com prudência, neste domingo, Mitch McConnell, líder da maioria no Senado à rede ABC.

Será, de fato, na Justiça que o destino do decreto será decidido. A sentença de urgência, determinada pela juíza de Nova York somou-se a outros três que bloqueiam as expulsões, embora nenhum faça referência à constitucionalidade ou não da decisão presidencial.

"Isto acabará provavelmente no Supremo", prevê Anthony Romero, diretor da poderosa União Americana de Liberdades Civis (ACLU), à rede CNN.

A Casa Branca, por sua vez, defende que se trata de um ato para "não deixar que se infiltre gente que pretende nos prejudicar", afirmou o porta-voz Spicer.

O Executivo terá que se defender também de uma acusação de discriminação religiosa. Após o período de 120 dias, o decreto estipula que será dada prioridade aos refugiados perseguidos em virtude de sua religião, uma frase que aponta implicitamente a proteger os cristãos de Iraque e Síria.

O presidente não deixou nenhuma dúvida a respeito desta preferência. "Os cristãos do Oriente Médio têm sido executados em massa. Não podemos permitir que esse horror se perpetue!", escreveu, este domingo, no Twitter.

ico/kal/lb/cd/mvv