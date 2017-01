Causa do acidente na empresa FGM, em Joinville, continua sem explicação

Investigação 17/01/2017 | 18h06

Os funcionários da empresa FGM Produtos Odontológicos começavam a chegar ao trabalho no distrito industrial de Joinville quando ocorreu um acidente de trabalho inédito, pelo que se tem conhecimento, em empresas em plena operação na cidade.



Às 7h10 do dia 18 de janeiro de 2016, a laje responsável pela sustentação da caixa d'água rompeu e provocou a queda de parte da estrutura do prédio do depósito. Duas funcionárias morreram, Gislaine Lima Lopes, de 37 anos, e Linize Pickler, de 24 anos.



Se o acidente tivesse ocorrido 20 minutos depois, certamente teria feito mais vítimas. O expediente começava às 7h30. Um ano depois da tragédia, a investigação continua e a causa do desabamento da laje ainda não foi esclarecida. O caso encontra-se na 1ª Vara Criminal.

— Pela complexidade da prova, não é tempo excessivo. Um furto é mais fácil de colher provas, mas para saber se houve imperícia, imprudência, se alguém fez com a intenção ou se a empresa colocou carga sobre a laje além da que foi projetada, as diligências do laudo pericial das estruturas e dos materiais utilizados são mais complexas, saber qual a composição do concreto, se o ferro era o adequado,etc. A autoridade policial e o juiz têm que ter certeza de quem foi o responsável — afirma o promotor de justiça, Max Zuffo.

De acordo com o promotor, houve reforma na instalação e indicação de que havia barulhos anormais. Ele diz que é preciso ouvir os responsáveis da empresa que fez a estrutura de concreto armado e colher mais depoimentos. Em novembro do ano passado, o Ministério Público pediu laudo complementar e outras diligências. Nesta semana, um exame complementar da perícia foi entregue ao MP, que poderá dar continuidade ao processo. Não há prazo para conclusão das investigações.

Além da ação judicial, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Fábio Henrique Machado, informou, nesta terça-feira, que o Ministério fará auditoria na empresa para analisar os documentos e o relatório será encaminhado à Advocacia Geral da União. Este trabalho deve durar em torno de 90 dias.

Posicionamento da FGM

Em nota à imprensa, a FGM reiterou a solidariedade e o apoio aos familiares das vítimas. A companhia cita o acionamento do seguro de vida para indenizações, pagamento das despesas de funeral, entre outras, além de ampla assessoria psicológica às famílias, diz a nota. A empresa também afirma que atua de forma diligente e transparente na análise das causas, a fim de apurar as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis, e confirma que a investigação pelas autoridades ainda não foi concluída. A área onde ocorreu o acidente continua isolada.