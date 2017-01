Cavani admite que está perto de acertar renovação com o PSG

Novo contrato 15/01/2017 | 17h08 Atualizada em

O atacante uruguaio Edinson Cavani tratou de tranquilizar os torcedores do Paris Saint-Germain e disse que vai renovar seu contrato com o clube. Artilheiro do Campeonato Francês com 18 gols, ele tem vínculo com os franceses até junho de 2018.

— Eu quero ficar em Paris, estou bem aqui e amo essa cidade. A minha renovação? Ela vai acontecer — afirmou Cavani em entrevista à 'Téléfoot'.

Atualmente com 29 anos, Cavani foi contratado em 2013 por ? 64,5 milhões (R$ 221 milhões). Após a saída de Ibrahimovic no meio do ano passado, ele assumiu o ataque parisiense e é um dos principais nomes do time. Ao todo, o uruguaio já soma 105 gols em 173 jogos com a camisa do PSG.

