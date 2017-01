CBF define grupos do Brasileirão feminino de futebol

Duas chaves 23/01/2017 | 14h46 Atualizada em

A CBF sorteou, na manhã desta segunda-feira, os grupos do Brasileirão de futebol feminino. Nesta temporada, o torneio será dividido em duas chaves de oito clubes. O torneio vai de março a agosto.

— Como já anunciado no fim do ano passado, ambas as competições terão alguns atrativos, entre eles o financeiro para os clubes participantes. Então a gente acredita muito no sucesso desta competição — disse Manoel Flores, diretor de competições da CBF, em referência ao Brasileirão e à Copa do Brasil femininas.

Estreante na competição, o Grêmio ficou no grupo 1, ao lado de Audax, Vitória-PE, São Francisco-BA, Iranduba, Kindermann, Corinthians e Sport.

Grupo 1: Audax, Vitória-PE, São Francisco-BA, Iranduba, Kindermann, Corinthians, Grêmio e Sport

Grupo 2: Flamengo, São José, Foz Cataratas, Ferroviária, Rio Preto, Santos, Ponte Preta e Vitória-BA