Chape e Avaí marcam presença entre os grandes no sub-20

Dois times do Estado estão fazendo bonito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de a Chapecoense confirmar a sua vaga para as oitavas de final na quinta-feira, o Avaí também fez a sua parte na sexta. Eles já estão entre os 16 sobreviventos no mais tradicional torneio de base do País.

Para chegar até aqui, Verdão e Leão deixaram gigantes para trás. Na fase anterior, a Chape eliminou o São Paulo. Depois, derrubou o Capivariano. O próximo desafio é contra o Ituano, em Itu, às 11h deste sábado. Apesar de jogar contra o time da casa, o time catarinense não pode se queixar, já que tem atraído diversos torcedores por onde joga.

O desafio do Avaí também é contra uma equipe paulista. Após eliminar o Santos nesta sexta-feira, depois da vitória por 1 a 0, os garotos do Leão vão enfrentar o Juventus. A data e o horário do jogo ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

Para chegar à quinta vitória na competição, mantendo os 100% de aproveitamento, o Leão encarou não apenas os jogadores do sub-20 do Santos, mas também a torcida que foi em bom número à Arena Barueri para empurrar o Peixe. Mesmo assim, com a bola no chão, os atletas avaianos deram as cartas no jogo e criaram as melhores chances.

Depois de muita insistência, a equipe catarinense conseguiu balançar a rede aos 29 minutos do segundo tempo. Foguinho lançou Juninho pela direita, que cruzou rasteiro para a área. Vinícius Baiano, entre os zagueiros, escorou a bola e anotou o gol da vitória.

Adversário do Leão, o Juventus eliminou o Fluminense também na sexta-feira, ao vencer o duelo por 2 a 1. Vale destacar que o Flu foi a equipe que eliminou o Figueirense da competição. Por pouco não se viu o clássico da Capital catarinense se repetir em solo paulista.

Cruzamentos "tranquilos"

O Avaí e a Chapecoense têm chances reais de repetir o feito do Figueirense em 2008, que é, até hoje, o único time catarinense a se sagrar campeão do torneio. Isso porque, se passarem de fase, não enfrentam nenhum gigante do futebol brasileiro nas quartas de final. Se superar o Ituano, a Chape encara o vencedor do confronto entre São Carlos e Paulista. O time de São Carlos, no entanto, foi o responsável pela eliminação do Vasco na competição.

Já o Avaí, caso vença o Juventus, tem pelo caminho o Juventude-RS ou o Bragantino. O time gaúcho só conseguiu a vaga após uma emocinante disputa por pênaltis, em que venceu o Água Santa por 10 a 9, enquanto a equipe paulista avançou por critérios técnicos, já que perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 na sexta-feira.

Além disso, os times grandes também têm encontrado dificuldade para enfrentarem os seus rivais – o que gera a expectativa de confrontos equilibrados, independentemente de quem esteja do outro lado.



