Chapecoense começa defesa do título com vitória sobre o Inter de Lages na Arena Condá

O primeiro jogo da Chapecoense pelo Catarinense, marcando de vez seu reinício do time profissional, agora com a estreia no Catarinense, trouxe muitas alegrias para o torcedor na tarde deste domingo.



Jogando em casa, o Verdão não deu muitas chances para o Inter de Lages e saiu com a vitória depois de dois gols marcados ainda no primeiro tempo por Niltinho e Wellignton Paulista. O adversário descontou na etapa complementar, mas não conseguiu igualar o placar até o apito final do árbitro na Arena Condá.

A Chapecoense começou animando a torcida verde e branca marcando um gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. No contra-ataque, Nenén tocou para Rossi que, em velocidade, cruzou rasteiro para Niltinho balançar a rede do adversário com o pé esquerdo.

Novo grupo montado pela Chapecoense tem a característica de garra e união Foto: Marcio Cunha / Especial

Aos 9 minutos o Inter de Lages tentou a reação, aplicando uma pressão, porém sem chances de concluir a jogada. Com o andar da partida, a Chapecoense dificultou as saídas de bola do Inter, controlando totalmente o jogo e dominando todos os setores dentro de campo.

O Inter teve uma boa oportunidade de igualar o placar aos 28 quando, no contra-ataque, Parrudo aproveitou um carrinho errado de Douglas Grolli e bateu para o gol. O paredão Artur Moraes fez uma bela defesa, não dando chance para o adversário.



Já se aproximando do intervalo, Niltinho e Rossi trocaram de lado no gramado, o que resultou em mais uma alegria ao torcedor do Verdão. Também no contra-ataque, Rossi inverteu a bola para João Pedro, que enxergou Wellignton Paulista dentro da área. O atacante, de meia-lua, balançou a rede do Inter mais uma vez, fazendo o Verdão sair para o intervalo com folga.

Os dois times voltaram para o segundo tempo sem alterações. Rossi voltou a levantar a torcida no começo da etapa complementar logo aos 2 minutos quando, após belos dribles, deixou o marcador do Inter procurando pela bola.

Niltinho quase fez o seu segundo na partida depois de cruzamento de João Pedro. O lateral tocou para o Wellington Paulista deixar para o atacante mandar uma bomba que parou após bela defesa do goleiro Neto Volpi. Aos 16, Nenén também teve sua chance, mas a bola saiu pela direita do gol.

O Inter ainda descontou depois de enganar Artur Moraes, aos 22 minutos, com o Enercino. O camisa 10 recebeu e arriscou de fora da área. A bola desviou em João Pedro e entrou no gol do Verdão.

Depois do minuto 71 em tempo corrido, quando ocorreu a tradicional homenagem à Chapecoense e às vítimas da tragédia na Colômbia, o jogo esfriou. O Verdão ainda tentou marcar o terceiro, mas o placar não foi mais alterado. Fim da partida Chapecoense 2 x 1 Inter de Lages.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense 2 x 1 Inter de Lages

CHAPECOENSE 2

Artur Moraes, João Pedro, Douglas Grolli, Fabricio Bruno e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto (Nadson) e Nenén; Niltinho (Osman), Rossi e Wellington Paulista (Tulio de Melo).

Técnico: Vagner Mancini

INTER DE LAGES 1

Neto Volpi, Duda, Fernando Belém, Renato Camilo e Jefinho; Bruno, Parrudo (Mateus Arence, André Gava), Michel Schmöller e Enercino; Luizinho e Marquinhos (Higor Ganso).

Técnico: Joel Cornelli.

Gols: Niltinho (C), aos 5; Wellignton Paulista (C), aos 41 do primeiro tempo. Enernico (I), aos 22 do segundo tempo

Cartões amarelos: Enercino (I); Michel Schmöller (I)

Arbitragem: Sandro Meira Ricci (FIFA), auxiliado por Neuza Inês Back (FIFA) e Clair Dapper (CBF).

Local: Estádio Arena Condá, em Chapecó (SC).

Público: 8.293

Renda: R$ 107.795,00.

