Chapecoense começa Primeira Liga e Catarinense com times diferentes

Sem um time titular definido, o técnico da Chapecoense, Vagner Mancini, optou por montar duas equipes diferentes para começar as primeiras partidas oficiais do Verdão. Nesta quinta-feira, quando enfrenta o Joinville pela Primeira Liga, começará o jogo com os atletas que entraram em campo no segundo tempo contra o Palmeiras. Para a primeira partida do Catarinense no domingo, contra o Inter de Lages, o jogo começa com os jogadores que começaram o amistoso do último sábado.



- Não temos titulares e reservas, temos um elenco para que todo mundo busque seu lugar e daqui um tempo, 10 ou 15 dias, definir uma equipe com os melhores para que a gente possa ser tão forte quanto podemos – diz Mancini.

Segundo o técnico, as primeiras partidas são consideradas uma espécie de laboratório para que todo o elenco mostre que pode ser o titular. Além disso, Mancini espera para a primeira partida oficial do Verdão um adversário com uma postura mais fechada e perigosa e priorizou, nos últimos treinos, estratégias para superar o adversário.

Questionado sobre a prioridade, o técnico do Verdão não esconde que o foco do time é o campeonato Catarinense. Mancini garante que sabe como a torcida da Chapecoense valoriza o Estadual, enquanto a Primeira Liga é um considerado um torneio amistoso.

- A prioridade é o Catarinense, eu nunca escondi isso. Lógico que vamos jogar o outro campeonato [Primeira Liga] com muito afinco. Se tivermos a capacidade de jogar as duas, ótimo, senão vamos focar no Catarinense – garante.

Sobre novas contratações, o Verdão informa estar com o elenco fechado. Mancini, entretanto, não descarta futuras contratações.

- O bom jogador cabe sempre em qualquer equipe, caso tenha alguma oferta no mercado. Não é porque fizemos um bom jogo contra o Palmeiras que vamos estar satisfeitos. Se tivermos uma peça no mercado que faça com que essa equipe possa render mais, com certeza iremos atrás – conclui.

Prováveis titulares da Chapecoense

Primeira Liga (26/01)

Elias, Zeballos, Luiz Otávio, Nathan e Diego Renan; Moisés, Luiz Antônio e Dodo; Arthur, Túlio e Osman.

Catarinense (29/01)

Artur Moraes, João Pedro, Fabricio Bruno, Douglas Grolli, Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Nenén; Rossi, Wellington Paulista e Niltinho.

