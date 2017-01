Chapecoense ganha e JEC é goleado na Copinha 

COPA SP DE FUTEBOL JÚNIOR 05/01/2017 | 20h19 Atualizada em

Joinville e Chapecoense entraram em campo nesta quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior. A Chape se reergueu: após a derrota para o Nova Iguaçu na terça, o verdão aplicou 4x2 no Sampaio Corrêa. Mas o JEC decepcionou: se na estreia o time fez 5x0 no Vitória da Conquista, desta vez levou 4x1 do Red Bull Brasil.



Partida da Chape foi confusa

O jogo da Chape foi marcado por confusões protagonizadas pela arbitragem. A partida foi realizada no Ernesto Rocco, em Porto Feliz, onde a arbitragem demorou 25 minutos para entrar em campo. O juiz Júnior dos Santos ainda chegou a encerrar o primeiro tempo, mas voltou atrás e deu mais dois minutos.



Logo aos 11, a Chapecoense abriu o placar com Pato. Foi o único gol marcado no primeiro tempo. Aos 8 da etapa final, os maranhenses igualaram o placar com o lateral Wesley. Mas o empate durou pouco tempo. Em cobrança de pênalti, Lima deixou a Chapecoense de volta na frente. Aos 29 minutos, o time catarinense ampliou com Luquinhas.

O Sampaio não desistiu. Lentini diminuiu aos 36 minutos. Inútil; nos acréscimos, a Chape matou o jogo com um chute de fora da área de Vini.



Com a vitória, a Chape marca os três primeiros pontos e chega à segunda colocação, atrás do Nova Iguaçu, com seis. O Verdão disputa a vaga para a próxima fase no sábado contra o Desportivo Brasil e pode até empatar. Sampaio Corrêa está eliminado.



Janderson lamenta lance perdido em Jundiaí Foto: JEC / Divulgação

JEC perde a primeira, de goleada

Jogando no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, os garotos do tricolor foram superados pelo Red Bull Brasil. O JEC até começou melhor a partida e saiu na frente com um gol de cabeça do atacante Marlyson, logo aos 9 minutos. Foi o terceiro gol do centroavante na competição. O Coelho, no entanto, não conseguiu segurar os paulistas, que viraram o jogo ainda na primeira etapa, em gols de Gabriel Silva e Rodrigo.

No segundo tempo, os adversários continuaram melhor e fizeram o terceiro gol com Luan já aos 7 minutos. Aos 30, com o o jogo controlado, o RBB ainda marcou o quarto, novamente com Luan.



Os meninos do JEC voltam a campo no sábado, em jogo que valerá vaga para a segunda fase. O JEC precisa de uma vitória simples contra o Paulista.



Avaí, Figueira e Criciúma jogam nesta sexta, às 16h



A segunda partida do Leão da Ilha na Copinha será novamente em Guarulhos. O Avaí está em 2º no Grupo 26 e enfrenta o Flamengo-SP. Na primeira rodada, os meninos venceram o Desportiva Paraense.



O Figueirense pega a Portuguesa no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na capital paulista. O time do Estreito empatou a primeira partida contra o Sete de Setembro-AL, mesmo assim ocupa a segunda colocação do Grupo 28.



Já o Criciúma é o único catarinense que ainda não pontuou na competição e está em último no Grupo 30. O Tigre perdeu na primeira partida para o Porto-PE e tem a chance de se recuperar contra o Santo André, que também tem 0 pontos.