Chapecoense vence Ituano e vai às quartas de final da Copinha

A Chapecoense deu mais um passo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste domingo, o Verdão do Oeste bateu o Ituano por 1 x 0 sob forte calor e está pela primeira vez nas quartas de final da competição sub-20.



Vini, aos 23 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória da equipe de Chapecó, que agora aguarda o vencedor entre São Carlos e Paulista.

Pressão no início

O Ituano tomou a iniciativa nos primeiros minutos. Alternando trocas rápidas de bola com chutes de longa distância, o time paulista apostou na marcação avançada para diminuir os espaços e abrir o placar, mas não teve êxito.

O goleiro Tiepo salvou a equipe catarinense aos 24 minutos. Atacante da equipe de Itu recebeu lançamento e chutou cruzado, pela direita. O camisa 1 fechou o ângulo para evitar o primeiro gol do jogo. Aos 39, outro arremate cruzado, da esquerda, levou perigo a meta do clube de Chapecó.

Bem organizada defensivamente, a Chapecoense diminuiu o ritmo da partida a partir dos 30 minutos, entregando a posse de bola ao adversário e investindo nos contra-ataques, mas não teve nenhuma chance clara de tirar o zero do marcador.



Segundo tempo e a vitória

A segunda etapa começou mais elétrica. As duas equipes voltaram do intervalo dispostas a conseguir a classificação. Com o confronto, mais aberto, a partida ganhou velocidade e dinamismo desde os primeiros minutos. E foi o Ituano que levou perigo pela primeira vez. Henrique cabeceou para fora no meio da área após receber bom cruzamento da direita.

Aos 23 minutos, o gol da classificação. Vini, que entrou na etapa complementar, recebeu cruzamento de Alemão após lateral e testou com precisão para o fundo das redes. Depois, bastou administrar a pressão do adversário e alimentar o sonho do título inédito.



