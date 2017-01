Chinesa TCL revive os BlackBerry

Las Vegas 05/01/2017 | 09h47

A companhia chinesa TCL participa no salão de eletrônica CES em Las Vegas com um plano de reviver os telefones BlackBerry, atingidos pelo surgimento dos smartphones da Apple e Google.

A TCL está apostando em novo portfólio de smartphones BlackBerry para resgatar a marca no mercado.

"O que vende um produto é a confiança em sua capacidade subjacente e que haja um futuro", declarou Steve Cistulli, CEO da TCL Communication Technology Holdings Limited para a América do Norte.

Ele destacou ainda o sucesso da TCL com a marca Alcatel.

A BlackBerry no Canadá conservará o controle do software e a segurança dos aparelhos, enquanto que a TCL cuidará da criação de celulares com sistema Android, do Google, de acordo com os executivos da companhia.

A portas fechadas, em uma suíte de um hotel de Las Vegas, a TCL demonstrou o novo telefone inteligente BlackBerry.

Os preços e outros detalhes serão revelados no próximo Congresso Mundial de Telefonia Móvel em Barcelona.

gc/jm/fj/cn