Chuva volta a causar estragos no Vale do Itajaí, Litoral e Sul do Estado

Pelo menos três bairros de Brusque, no Vale do Itajaí, foram atingidos por um temporal no fim da tarde desta quinta-feira. A chuva, que começou por volta das 17h, provocou deslizamentos e alagamentos em diversas ruas, como no acesso ao hospital Azambuja. A rua Santos Dumont, que liga o bairro Santa Terezinha ao Centro da cidade, precisou ser interditada por conta do volume de água acumulado. Dados da Defesa Civil apontaram que em uma hora choveu 93 milímetros na região da Santa Terezinha, mais da metade do total previsto para janeiro na cidade.



De acordo com o tenente Hugo Manfrin, comandante da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Brusque, apesar dos estragos com os deslizamentos, ninguém se feriu. Até as 21h, havia somente pessoas ilhadas por conta dos alagamentos e três famílias desalojadas. Por conta do mau tempo, o secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, Rodrigo Moratelli, se deslocou até Brusque para acompanhar a situação no município.

– Amanhã (sexta-feira) vamos avaliar com o prefeito para saber se é o caso de decretar emergência, fazer limpeza de encostas e nas residências atingidas – explicou, ao pontuar que os deslizamento foram em locais onde é comum esse tipo de ocorrência e que, por isso, as famílias atingidas se abrigaram na casa de vizinhos.

Ainda segundo o secretário, a prefeitura de Brusque tem o prazo de 10 dias para avaliar os estragos e definir se decreta ou não o estado de emergência.

Foto: Prefeitura de Brusque / Divulgação

Em Blumenau, cidade do Vale que foi atingida pela chuva na quarta-feira, o número de casas atingidas por deslizamentos subiu de 30 para 62 durante a madrugada de quarta para quinta-feira, depois de um novo temporal. A maioria dos casos foi registrada nos bairros Garcia, Valparaíso, Glória e Progresso. No total, a Defesa Civil atendeu 102 ocorrências de queda de barreira em pelo menos 40 vias públicas da cidade com os dois temporais que caíram em um intervalo de oito de horas. Ainda durante a noite, 15 famílias precisaram sair de suas casas. A prefeitura decretou situação de emergência para a região Sul da cidade.

Foto: Augusto Ittner / Agência RBS

Enxurrada alaga ruas em cidades do Litoral Norte

Assim como no Vale do Itajaí, a forte chuva também atingiu a região do Litoral Norte do Estado. Em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú uma enxurrada alagou as principais ruas da cidade. Em Balneário, o temporal durou cerca de 10 minutos, mas foi o suficiente para deixar a Avenida Brasil intransitável. Segundo as estações meteorológicas do Centro Nacional de Monitoramento (Cemaden), o volume de chuva em Balneário foi de 54 milímetros.

Foto: Marcelo Augusto / Arquivo Pessoal

Já em Itajaí, onde choveu 49 milímetros, pessoas ficaram ilhadas dentro do shopping por conta dos alagamentos. O acúmulo de água também fez com que parte o forro de gesso do teto da praça de alimentação do Itajaí Shopping desabasse. O temporal também deixou estragos nas cidades de Lauro Muller e Orleans, no Sul do Estado. Comunidades localizadas no interior dos municípios teriam sido as mais atingidas.



