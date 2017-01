Circuito Surf Talentos tem largada em São Francisco do Sul, na Prainha, no próximo final de semana

Sub-18 nas águas 30/01/2017 | 15h32 Atualizada em

Será dada a largada para o circuito sub 18 mais esperado do sul do Brasil nos dias 3 e 4 de fevereiro na Prainha em São Francisco do Sul, tradicional etapa de abertura do Circuito Catarinense de Surfe Amador, que oferece seis mil pontos aos campeões.

Válido pelo ranking da Federação Catarinense de Surfe (Fecasurf), o circuito Oceano Surf Talentos 2017 será distribuído em quatro etapas nos principais picos de surfe do Estado e conta com uma premiação recheada de pranchas LoneLines, blocos, roupas de borracha Mormaii, óculos Dragon, kits Oceano para o masculino e Ciawax para o feminino. Além de premiação especial e exclusiva no final do ranking.

As inscrições já estão abertas para as oito categorias em disputa. Masculino: petiz (sub10), infantil (sub12), iniciante (sub14), mirim (sub16) e júnior (sub18). Feminino: infantil, iniciantes e júnior. Lembrando que cada atleta paga apenas uma taxa de filiação (R$80,00), mesmo que esteja inscrito em mais de uma categoria.

O valor da inscrição é de R$100,00 com exceções das categorias Petiz e Infantil feminino que valem R$80,00 e só serão validadas após o recebimento do comprovante de depósito através do email fecasurf@fecasurf.com.br. Vale destacar que as vagas são limitadas por categoria e podem ser encerradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os eventos que foram sucesso em 2016 terão ainda mais novidades esse ano, com inúmeras atividades educacionais, formato inovador, quadro técnico super qualificado e muita energia positiva. Mais informações pelo telefone (48) 3025 1880.