Coe "estava ciente" de doping russo, afirma Parlamento inglês

Londres 31/01/2017 | 13h50

Sebastian Coe, na época vice-presidente da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf), "estava ciente" do doping maciço na Rússia, quatro meses antes do escândalo vir à tona, em dezembro de 2014, afirmou nesta terça-feira o Parlamento britânico, citando mensagens do dirigente do Comitê de Ética da Iaaf.

"Eu estou agora ciente das acusações", escreveu em agosto de 2014 Coe, eleito presidente da Iaaf em agosto de 2015, em mensagem privada tornada pública pela Comissão de Cultura, Mídia e Esporte do Parlamento britânico.

Em dezembro de 2015, Coe havia declarado em audiência no Parlamento: "Eu certamente não estava ciente das acusações específicas contra a luta antidoping na Rússia" antes da difusão de um documentário alemão, em dezembro de 2014. O programa acabou resultando na abertura de um vasto inquérito pelas entidades mundiais antidoping, que excluíram o atletismo russo dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Em 10 de janeiro, o Parlamento britânico anunciou que voltaria a chamar Sebastian Coe para uma audiência, após revelações da BBC e um testemunho que contradiz sua versão inicial.

Pouco antes, David Bedford, ex-detentor do recorde mundial nos 10.000 m e ex-diretor da maratona de Londres, havia confirmado aos membros desta comissão ter enviado em agosto de 2014 um e-mail a Coe, no qual citava pelo menos um caso de doping de uma atleta russa.

Coe acabou aceitando tornar pública sua correspondência com Michael Beloff, presidente do Comitê de Ética da Iaaf.

"Qualquer que sejam as desculpas, está claro que Lorde Coe decidiu não dividir com a Comissão essas informações úteis à investigação sobre o doping no esporte", lamentou nesta terça-feira Damian Collins, presidente da Comissão, em entrevista à BBC. "Ele havia sido questionado sobre o que sabia sobre doping no atletismo russo. Em suas respostas, deu a impressão de que não estar ciente das acusações".

Coe, 60 anos e bicampeão olímpico dos 1500 m (1980/1984), se aposentou das pistas de corrida em 1989, antes de se lançar com sucesso na política. Ex-deputado, presidiu o Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos-2012, em Londres, sendo, em seguida, eleito vice-presidente e presidente da Iaaf.

