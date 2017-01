Coluna da Bahia: "Candidatos ao STF com forte ligação política ficam de lado"

Opinião 26/01/2017 | 06h01

Por Guilherme Mazui, jornalista do Grupo RBS em Brasília

A lista de postulantes à vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF) engorda a cada dia. Em torno de 20 nomes aparecem, até o momento, na pré-seleção feita pelo Palácio do Planalto. Como o presidente Michel Temer pretende indicar o futuro ministro cerca de uma semana após a definição do novo relator da Lava-Jato, prevista para o início de fevereiro, novas “sugestões” chegarão ao governo nos próximos dias. Por ora, auxiliares de Temer apenas separam os nomes e checam se eles se encaixam num perfil técnico e discreto, na linha da conduta de Teori em seus quatro anos e dois meses na mais alta Corte do país.



Quem vai determinar o momento em que a disputa vai afunilar é a presidente do STF, Cármen Lúcia. Os favoritos são ministros de tribunais superiores (Ives Gandra Filho, João Otávio Noronha, Luis Felipe Salomão, Rogerio Schietti e Isabel Gallotti), mas o Planalto não descarta um professor universitário ou advogado. Candidatos com forte ligação política ficam de lado, apesar da pressão de deputados e senadores, que elogiam o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Suas chances são remotas, em razão de ser filiado ao PSDB e da condução errática de sua pasta. Ciente de que a reação popular à escolha será grande, Temer quer aproveitar a indicação para reforçar sua agenda de recuperação da imagem do governo.



Eufemismo

A decisão de Rogério Rosso (PSD-DF) de “sobrestar” sua candidatura à presidência da Câmara foi motivo de piadas entre deputados. Sem o apoio do próprio partido, que votará em Rodrigo Maia (DEM-RJ), Rosso encontrou uma forma de entregar os pontos sem falar em desistir. O parlamentar ganha fama de marqueteiro entre os colegas.



Contas

André Figueiredo (PDT-CE) garante que não desistirá de disputar a presidência da Câmara. Seus aliados esperam angariar os votos de 30 dos 57 deputados do PT. Parte da bancada flerta com Rodrigo Maia.



“O perfil sonhado é o mais próximo possível do ministro Teori Zavascki”

Ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), sobre a seleção do Planalto para a vaga no Supremo.