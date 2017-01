Com a cabeça no Estadual, Avaí encara o Paraná pela Primeira Liga

Estreia 25/01/2017 | 07h02 Atualizada em

Com a ausência de Marquinhos, cresce a importância de Diego Jardel no meio de campo do Avaí

A bola vai rolar de forma oficial para o Avaí em 2017. Nesta quarta-feira, o Leão enfrenta o Paraná, pela Primeira Liga. A partida começa às 19h, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. Para este confronto, o técnico Claudinei Oliveira não terá à disposição o meia Marquinhos, que será poupado para a estreia do time no Campeonato Catarinense, que ocorre neste sábado, às 17h, em Criciúma. Sem o capitão, a tendência é que o comandante azurra mande a campo os mesmos jogadores que perderam o amistoso para o Rio Branco, no último sábado, em Paranaguá, no Paraná.

— A gente vai começar a fazer o planejamento com relação ao Marquinhos como no ano passado, para poder contar com ele no maior número de jogos, sem colocar em risco a integridade física dele — pontuou o treinador do Leão.

De acordo com o pesquisador Spyros Apóstolo Diamantaras, Avaí e Paraná se enfrentaram 15 vezes na história. O retrospecto aponta sete vitórias do Leão, seis empates e dois triunfos do time de Curitiba. O último confronto entre as duas equipes ocorreu em 5 de novembro de 2016, em partida válida pelo returno da Série B. O duelo terminou com a vitória do time catarinense por 1 a 0.

No lado do Paraná, o técnico Wagner Lopes também não poderá contar com algumas peças. O goleiro Marcos e o meia Matheus Carvalho foram vetados pelo departamento médico do clube.

— Procuramos, nestas semanas de treinamentos, dar uma boa condição física e técnica a todos os jogadores. Eles sabem minha plataforma de jogo e, independente das minhas escolhas, teremos um time equilibrado em campo — confirmou o técnico do Paraná, Wagner Lopes.

O Leão da Ilha está no Grupo D do torneio, que conta ainda com Figueirense e Londrina, que também duelam nesta quarta-feira.

PARANÁ

Léo; Diego Tavares, Brock, Airton, Igor Carius, Leandro Vilela, Alex Santana, Renatinho, Jonas Pessalli, Vitor Feijão e Yan Phillipe

Técnico: Wagner Lopes

AVAÍ

Kozlinski; Alemão, Betão, Gustavo, Capa, Luan, Judson, Diego Jardel, João Paulo, Denilson e Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem: Antônio Márcio Teixeira, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Leonardo Henrique Pereira (trio de MG).

Horário: 19h

Local: Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)

