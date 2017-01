Com Beto Lee na guitarra, Titãs faz show sábado em Florianópolis

Clube do Assinante 27/01/2017 | 16h00 Atualizada em

Com 35 anos de serviços prestados ao rock brasileiro, os Titãs continuam na ativa e tentando encontrar um meio termo entre a boa e velha ¿metodologia Titãs¿ e o jeito de cada um dos novos integrantes — sem Paulo Miklos, o filho de Rita Lee e Roberto Carvalho, Beto Lee, assumiu a guitarra. O grupo se apresenta neste sábado no P12, em Jurerê. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto na compra do ingresso antecipado.

Os três Titãs originais, Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, agora com Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, seguem determinados a continuar fazendo o que sempre fizeram: música.

— Fazer parte de uma banda como os Titãs é muito prazeroso. A permanência do grupo é muito mais um mérito do público que nosso. As pessoas gostam da nossa música, compram os discos e vão aos shows. E nós ficamos muito honrados e gratos por isso — diz Tony Belloto.

Em entrevista por e-mail, ele falou sobre a saída em meados de 2016 do guitarrista e vocalista Paulo Miklos, um dos integrantes mais importantes:

— O Paulo não queria mais estar na banda e isso naturalmente minava muito a disposição dele de trabalhar. Ele não estava mais feliz. O Beto trouxe energia nova e muita disposição, além de qualidade musical e uma pegada na guitarra rara e especial. Estamos felizes.

Banda de muitos Titãs

A primeira formação dos Titãs, de 1982, já tinha um número incomum de integrantes em comparação a outras bandas. Nove no total, dos quais seis eram vocalistas: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Ciro Pessoa, Sérgio Britto, Nando Reis, Paulo Miklos, André Jung, Marcelo Fromer e Tony Belloto. Ciro foi o primeiro a deixar a banda, em 84. No ano seguinte, o baterista Charles Gavin assumiu no lugar de Jung e estabeleceu a formação clássica.

A partir da saída de Arnaldo Antunes, em 1992, o grupo perdeu outros quatro integrantes, nunca substituídos oficialmente.

A banda segue fazendo shows pelo Brasil e prepara para breve um novo trabalho. Depois de Nheengatu, lançado em 2014, eles planejam uma ópera rock, algo inédito entre as bandas brasileiras.

Formação atual

Branco Mello - Voz e baixo

Sergio Britto - Voz, teclado e Baixo

Tony Bellotto - Guitarra

Mario Fabre - Bateria

Beto Lee - Guitarra

AGENDE-SE

O quê: show com Os Titãs

Quando: sábado, a partir das 12h (abertura da casa). Show previsto para às 19h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, S/N, Jurerê, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 80 / R$ 40 (meia), 5º lote. Valores sujeitos à alteração. Ingressos à venda via Ingresso Rápido. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto para compra antecipada

Informações: (48) 3284-08156

Leia também

Elas por Elas exalta o canto e a criação musical das mulheres de SC no CIC

8 eventos para curtir neste fim de semana em Santa Catarina