Comerciantes e Ambev vão bancar folia no Mercado Público de Floripa

Em fevereiro tem Carnaval 25/01/2017 | 06h04 Atualizada em

Nem tudo está perdido. Dia 17 de fevereiro, entre 11h e 22h, haverá música ao vivo no vão do Mercado Público de Florianópolis. Na data em que o Berbigão do Boca deveria abrir oficialmente o Carnaval da cidade, três bandas contratadas pelos comerciantes do local vão tentar levar um pouco de alegria para moradores e turistas. Para viabilizar a ideia que ganhou força a cada dia, na manhã de quarta-feira haverá uma reunião com representantes da Ambev. A cervejaria mantém o interesse em apoiar o evento momesco da Ilha.



_Não queremos de maneira alguma substituir o Berbigão do Boca, o que seria impossível pelo que representa. Nossa meta é não deixar um vazio na data_explica Maurício Melo, do box Rancho da Ilha, instalado no Box 37, Ala Sul.

Para dar uniformidade aos foliões, os organizadores vão confeccionar camisetas. O modelo é único, tem uma fotografia do prédio do mercado e a cor amarela como padrão. O preço é R$ 20 e poderá ser adquirido nos boxes. Os grupos já contratados são Mike e a Liga, Estação Pop e Grupo Entre-Elas.

Logomarca que irá estampar camisetas tem prédio apresenta prédio do mercado público Foto: Divulgação / Agencia RBS

Outra ideia dos organizadores é devolver o samba e marchinhas para a área do mercado que, exceto alguns blocos mais tradicionais, perdeu espaço para outros ritmos:

_ Se tudo sair como o planejado, poderemos repetir nos outros dias uma programação parecida.

A estrutura conta com um palco que será montado, instalação de banheiros químicos e contratação de seguranças. Os custos serão assumidos pela organização.

Maurício acredita que o evento possa dar ao mercado uma experiência para abrigar outras festas, como aquelas com base em frutos do mar e iguarias da Ilha. Com isso, repetir o que ocorreu no ano passado quando foram realizados eventos como festival da tainha, lançamentos das festas de outubro, oktoberfest. Para 2017, está previsto festival do chope e culinário.

A ausência do Berbigão do Boca foi oficializada em nota pela diretoria que diz ser impossível fazer a abertura sem repasse financeiro por parte da prefeitura.