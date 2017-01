Confira a programação completa do Festival de Música de Santa Catarina

Femusc 26/01/2017 | 17h05

26 de janeiro



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Grande Teatro

Repertório: Preludio e Presto, Johann Sebastian Bach

Scherzo Tarantelle, Henryk Wieniawski

Ária da Bachiana Brasileira n.5, Heitor Villa Lobos

"Je dis que rien" da ópera Carmen, Georges Bizet

Quarteto de Cordas n. 3, Dmitri Shostakovich

Libertango, Astor Piazzolla

Estudo opus 10 n. 1, Frederic Chopin

27 de janeiro

Concertos Sociais

Horário: 15h30

Local: Lar das Flores

Repertório: Sonata op. 26, Ludwigvan Beethoven

Estudo opus 10 n.1, Frederic Chopin

Winterreise - Gute Nacht, Franz Peter Schubert

Ten Blake songs, Ralph Vaughan Williams

Homenagem à Villa-Lobos, Edino Krieger

Preludio e fuga em Mib Maior, Johann Sebastian Bach



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Suíte Inglesa N.6, Prelúdio e Allemande, Johann Sebastian Bach

Sonata N°8 Op.13 (3er movimiento), Ludwig Van Beethoven

La Campanella, Franz Liszt

Dança do Índio Branco, Heitor Villa-Lobos

Ciclo Brasileiro 'Impressões Seresteiras e Indio Branco', Heitor Villa-Lobos



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: Preludio Milonga nrs 1 y 2, Domingo Oyarzun

Sonatina, Federico Moreno Torroba

Tres piezas (10'), Abel Fleury

Chanson dans la nuit, Carlos Salzedo

El garañon (3), Nicaragua



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Quarteto n. 1 para cordas, Osvaldo Lacerda

Cello Suite #4, Johann Sebastian Bach

Aria, John Milton Cage

Trio para Flauta, Clarinete e Saxofone, Paul Harvey

Bewahret euch Weibertücken (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Der Vogelfaenger bin ich ja (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: Uma voce poco fa, Giacomo Rossini

Alles fuhlt der liebe Freuden (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Klinget Glockhen, klinget/Papapapapageno (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Nur stille, stille, stille, stille (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Zu Hillfe! Zu Hillfe! (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Après un Rêve, Gabriel Fauré

Werther, qui m'aurait dit la place (Werther), Jules Massenet



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Aniversário de Mozart



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Mozart quartet extra rehearsal

Quinteto para Piano e Sopros, KV 425, Wolfgang Amadeus Mozart

Quarteto para Piano e Cordas em Mi bemol maior, K.493, Wolfgang Amadeus Mozart

A Flauta Magica – Pamina, Wolfgang Amadeus Mozart

A Flauta Magica – Tamino, Wolfgang Amadeus Mozart

A Flauta Magica, A Rainha da Noite, Wolfgang Amadeus Mozart



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Fantasia para clarinete solo (4 min), Malcolm Arnold

Sonata N°2 para violín solo I. Grave, Johann Sebastian Bach

Je veux vivre (Roméo et Juliette), Charles Gounod

Improvisation 1, Ryo Noda

"Glitter and be gay" de Candide, Leonard Bernstein

We are women, Leonard Bernstein





28 de janeiro



Concertos para Famílias

Horário: 10h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Sinfonietta

Zoologico Musical



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: Estudio de Marinera Norteña (3.00 MIN)

Suite N 2 (prelude) (3 minutos), Johann Sebastian Bach

Choro N° 1, Heitor Villa-Lobos

Ballade n°2, Frederic Chopin

Danza de gnomos, Franz Liszt



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Preludio y Fuga en Do menos, Johann Sebastian Bach

Estudo opus 25 n° 12, Frederic Chopin

Fairy Tale Op. 20 N 1, Nikolai Medtner

Prelúdios Op. 32 nº 5 e Op. 23 nº2, Sergei Rachmaninoff

Auf dem strom, Franz Schubert



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: Colección Íntima, Vicente Asencio

El decamerón negro I y II mov, Leo Brouwer

Bachianas Brasileiras nro 5, Heitor Villa-Lobos



Momento Springman

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: grave and fugue from solo violin sonata no.2, Johann Sebastian Bach

Obra para Trombone e Piano, Joseph Jongen

Libertango, Astor Piazzolla

Quinteto de Metais n. 1, opus 5, Victor Ewald

Hm! Hm! Hm! (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

In diesen heil'gen Hallen (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: Comfort ye my people - Every valley, Georde Frideric Handel

O zitre nicht, mein lieber Sohn! (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Zum Ziele führt dich diese Bahn (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

O del mio amato bem, Stefano Donaudy

Bella Siccome un Angelo, Aria Malatesta (Don Pasquale), Gaetano Donizetti

Air des Bijoux (Da ópera Faust), Charles Gounod

"Va Laisse couler mes larmes", Jules Massenet

Nuit d'étoiles, Claude Debussy



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: O gênio Franz Liszt



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Partita em sol menor para violino solo, Johann Sebastian Bach

Epitaphe de Jean Harlow, Charles Koechlin

Canções populares espanholas, Manuel de Falla

Fantasia para Violino e Harpa, Camille Saint Saens

Sonata em si menor, Franz Liszt



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Je veux vivre (Roméo et Juliette), Charles Gounod

CUARTETO DE CUERDAS #1 1er. Movimiento, Peter Tchaikovsky

Chorando em Atenas (Para Tuba e Piano)

Ballada para harpa e cordas, Einohujani Rautavaara

Romance del Diablo, Astor Piazzolla

quinteto de vientos op 71 1er mov, Ludwig Van Beethoven





29 de janeiro

Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: Polonesa op.26 no.1 (6), Frederic Chopin

Hommage a J. S. Bach (3'50''), Bela Kovacs

Fantasia for solo trombone, Frigyes Hidas

Cello Suite n.1 - Prelúdio e Sarabande, Johann Sebastian Bach

Prelúdio e Fuga em Mi b maior livro I, Johann Sebastian Bach

Chorando em Atenas (Para Tuba e Piano)

El decamerón negro I y II mov, Leo Brouwer



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Variações 'Ah! Vous dirai-je Mamam!' 'Twinkle little star', Wolfgang Amadeus Mozart

Estudo Op. 25 no 12, Frederic Chopin

Suite Italiennne, Igor Stravinsky



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: Tres piezas, María Luísa Anido

Variacion sobre un tema en D menor, Eddys Monge

Sonata n°2 - 2° y 3° Mov, Carlos Guastavino

Cafè 1930 y Concierto de Hoy, Historia del Tango, Astor Piazzolla



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Une flute invisible, Camille Saint-Saens

Sonata em Fá Maior para Violoncelo e Piano, Johannes Brahms

Du feines Täubchen nur herein (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Der, welcher wandert diese Strasse voll Beschwerden (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto 1 op. 51 en do menor, 1 mov., Johannes Brahms



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: Werther! Qui m'aurait dit... Ces lettres!, Jules Massenet

Cruda sorte (L'Italiana in Algeri), Giazomo Rossini

Non Piu mesta (Cenerentola), Giacomo Rossini

Dies Bildniss ist bezaubernd schoen (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Motet exultate jubilate, Wolfgang Amadeus Mozart

Oh Smania! ... D'Oreste d'Ajace (Idomeneo, Re di Creta), Wolfgang Amadeus Mozart

Seid uns zum zweitenmal willkommen (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: As Nações do FEMUSC



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Estados Unidos: Etude n° 5, Variations on "Streets of Laredo", John Steinmetz

México: Popurrí

Paraguay: Selección de polkas paraguayas

Argentina: Muerte del ángel/Libertango, Astor Piazzolla

Holanda: Four songs

Chile: "Luchin", "El amor", "Gracias a la vida

Ecuador: "Danza ecuatoriana", "El espantapájaros"

Honduras: Gunchey

Nicaragua: El Garañon

Perú: Aires peruanos

Costa Rica: Cordillera

Partita no. 2 em dó menor BWV 826, Johann Sebastian Bach



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: String Quartet No.2 - Unfinished 1st movement, Sergei Rachmaninoff

Les berceaux, Gabriel Fauré

Cuarteto de mozart en Fa mayor K370, Wolfgang Amadeus Mozart

Caro nome, Giuseppe Verdi

Cuarteto 8 Op. 110 1 y 2 mov., Dmitri Shostakovich





30 de janeiro

Concertos Sociais

Horário: 9h

Local: WEG PF-I

Repertório: quinteto de vientos op 71 1er mov, Ludwig Van Beethoven



Concertos Sociais

Horário: 11h30

Local: WEG PF-I

Repertório: String Quartet No.2 - Unfinished 1st movement, Sergei Rachmaninoff

La Desirade, Carlos Salzedo

La Catedral



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: Partita E_ MOLL, Georg Philipp Telemann

suite for unaccompanied tuba, Walter Hartley

Partita nº 2 Allemande, Johann Sebastian Bach

Fantasia en Re Menor K.397, Wolfgang Amadeus Mozart

Violin Partita No.2 in D minor BWV 1004, 3.Sarabande 4.Gigue, Johann Sebastian Bach

Cuarteto de mozart en Fa mayor K370, Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Sonata N. 1 Op.6, 1o. Movimento, Alexander Scriabin

Estudo n.1 (Homenagem a Arthur Rubinstein), José Vieira Brandão

Ballada 2 Bm, Franz Liszt

Estudio Revolucionario Opus 10 #12, Frederic Chopin



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: Chacona en Re Menor, Johann Sebastian Bach

verano porteño-Invierno porteño, Astor Piazzolla

Estudios Nº 7, Nº 11, Nº 2, Heitor Villa-Lobos



Concertos Sociais

Horário: 18h

Local: WEG PF-I

Repertório: Spain, David Fetter

Laudatio

Triptyque, Henri Tomasi

Suite for Unaccompanied Tuba (7 minutos), Walter Hartley



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Claire de Lune, Gabriel Fauré

Quinteto para Trompa e cordas, Wolfgang Amadeus Mozart

Escenas del Sur, para viola e contrabaixo, Efraim Ochser

Anjos voando, Marjan Mozetich

Ein Madchen oder Weibchen (Flauta Mágica), Wolfgang Amadeus Mozart

Une Bouche Aimée, Giovanni Bottesini



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: Sgombra è la sacra selva (Norma), Vincenzo Bellini

Villanelle, Eva Dell’Acqua

Am Feierabend, Franz Schubert

"Why" - Op.06 n°05, Peter Tchaikovsky

No word from tom, Igor Stravinsky



Femusc Itinerante

Horário: 20h

Local: São João do Itaperiú

Repertório: Quarteto Prévio, Edino Krieger

String Quartet No 3, Op. 18, Ludwig Van Beethoven



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Música de Câmara entre Professores

De Mozart a Malambo



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Estudo Op. 25 no 12, Frederic Chopin

Partita em lá menor para flauta solo, Johann Sebastian Bach

Per questa bella mano, Wolfgang Amadeus Mozart

Ch'io mi scordi di te, Wolfgang Amadeus Mozart

Malambo, Miguel Del Aguila

Octeto, Max Bruch



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Quel guardo il cavaliere...So anch'io (Don Pasquale), Gaetano Donizetti

Trio for Oboe, Clarinet, and Bassoon, Georges Auric

Ópera Le Nozze di Figaro, Se vuol Ballare, Aria (Figaro), Wolfgang Amadeus Mozart

aria de la reina de la noche "der holle rache", Wolfgang Amadeus Mozart

SONATA PARA DOS FAGOTES, Wolfgang Amadeus Mozart

Infant joy, Ralph Vaughan Williams

Allerseelen, Richard Strauss

Quinteto Sol Mayor op. 77, Antonin Dvorak





31 de janeiro

Concertos Sociais

Horário: 9h

Local: WEG PF-III

Repertório: Libertango/Adiós Nonino, Astor Piazzolla



Concertos Sociais

Horário: 11h30

Local: WEG PF-III

Repertório: Rapsodia para clarinete solo

Sonata em Fá menor para Fagote, Georg Philipp Telemann

Piece, Jacques Ibert

Vivace e Siciliana, Georg Philipp Telemann



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: 3 Pavanas

8 piezas para flauta sola, Paul Hindemith

Air Trumpet, Georg Philipp Telemann

Bachiana brasileira nº4 Segundo Mov., Heitor Villa-Lobos

Intrada, Otto Ketting

Trio for Oboe, Clarinet, and Bassoon, Georges Auric

verano porteño-Invierno porteño, Astor Piazzolla



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Evocación, Isaac Albeniz

Sonata K332 em Fa Maior - 3o. Movimento, Wolfgang Amadeus Mozart

Prelúdios Op. 28 (Seleção), Frederic Chopin

Sonata No. 17 em Ré menor, Ludwig Van Beethoven

Variations sérieuses, Feliz Mendelssohn



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: CAVATINA I E II MOVIMENTO, Alexandre Tansman

Choro Da Saudade, Augustin Mangoré

Grave Assai y Fandando,Quinteto G.448, Luigi Boccherini



Concertos Sociais

Horário: 18h

Local: WEG PF-III

Repertório: The Minstrel's adieu to his native land (6.30)

CUARTETO DE CUERDAS #1 1er. Movimiento, Peter Tchaikovsky



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Bester Jüngling (Der Schauspieldirektor), Wolfgang Amadeus Mozart

Trio para Trompete, Trompa e Trombone, Arthur Frackenpohl

Morgen, Richard Strauss

Concertíssimo para Tuba e Piano, Corrado Saglietti

quinteto de vientos op.71 2do y 3er mov, Ludwig Van Beethoven

Fuga con pajarillo, Aldemaro Romero



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: comfort ye, My people & Every valley shall be exalted (O Messias), George Frideric Handel

Oh Quante Volte (Da ópera ICapuleti I Montecchi), Vincenzo Bellini

Fac ut portem Christi Morten - Stabat Mater, Giacomo Rossini

Forma Sublime, Eterea, Antonio Carlos Gomes

Thou didst blow - Israel no egito, George Frideric Handel

Chanson d'amour, Gabriel Fauré

No, che non sei capace, Wolfgang Amadeus Mozart



Femusc Itinerante

Horário: 20h

Local: Massaranduba

Repertório: Trio for Oboe, Clarinet, and Bassoon, Georges Auric

Cafè 1930 y Concierto de Hoy, Historia del Tango, Astor Piazzolla

Tres piezas, María Luísa Anido

Rhapsody for Bassoon

Fantasia Sul América



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Sonata n. 3, em dó maior, para violino solo, Johann Sebastian Bach

Trio Elegiaque (1892) p/ piano, violino e violoncelo, Sergei Rachmaninoff

Il Tramonto, Ottorino Respighi

Quinteto para Clarinete e cordas, Wolfgang Amadeus Mozart



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Op.57 (1-4), Johannes Brahms

Sonata 1 em Sol menor - I e II movts.,Eugène Ysaye

Quarteto Prévio, Edino Krieger

O colombina, Ruggero Leoncavallo

Piano Quintet in A Major, D. 667, Franz Schubert





1 de fevereiro

Concertos Sociais

Horário: 9h

Local: WEG PF-II

Repertório: London trios, Franz Joseph Haydn

Sonatina, Malcolm Arnold



Concertos Sociais

Horário: 9h

Local: WEG PF-II Extensão

Repertório: Quinteto Sol Mayor op. 77, Antonin Dvorak

Chanson dans la nuit (song in the night) (3:25), Carlos Salzedo



Concertos Sociais

Horário: 11h30

Local: WEG PF-II

Repertório: Cuarteto de mozart en Fa mayor K370, Wolfgang Amadeus Mozart

Trez Piezas - Castillos de España, Federico Moreno Torroba

Saudosa Seresta (4:00), Lorenzo Fernandez



Concertos Sociais

Horário: 11h30

Local: WEG PF-II Extensão

Repertório: Morceau Symphonique, Alexandre Guilmant

Morceau de concert, Camille Saint-Saens

Vincent Persichetti, Walter Hartley

Legend, George Enesco



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: 3 Romanzas, Robert Schumann

Canon in D, Johann Pachelbel

Cello Sonata, Claude Debussy

Impromptu Op.36 n°2, Frederic Chopin

Fantasie

Variations sérieuses, Feliz Mendelssohn

Cafè 1930 y Concierto de Hoy, Historia del Tango, Astor Piazzolla



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Preludio Suíte Inglesa Gm, Johann Sebastian Bach

Sonata Op. 10 N. 3, 1o. Movimento, Ludwig Van Beethoven

Impromptu Opus 90 # 2, Franz Schubert

Images 2/3 - Poissons d'or, Claude Debussy

Três Canções para Mezzo-soprano, Viola e Piano, Frank Bridge



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: Sonatina Meridional, Manoel Maria Ponce

Koyunbaba, Carlo Domeniconi

Sonatina op 51 - 3° Mov. Sonata n°2 - 1° Mov, Lennox Berkeley



Concertos Sociais

Horário: 18h

Local: WEG PF-II

Repertório: NOCTURNO Op 7, Franz Strauss

Bourreé I y II from Cello suite 3 BWV 1009, Johann Sebastian Bach

Black bird

Solus



Concertos Sociais

Horário: 18h

Local: WEG PF-II Extensão

Repertório: SONATA PARA DOS FAGOTES, Wolfgang Amadeus Mozart

Homenaje a Manuel de Falla, Bela Kovacs

Sicilienne, Gabriel Fauré

Adágio and Allegro

Concierto para Oboe en DO mayor, Wolfgang Amadeus Mozart



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Concierto para Marimba y Orquesta (1er mov.), Gentil Montana

Duets for 2 Violins, Bela Bartok

Passacaglia, Handel- Halvorsen

Quinteto para 2 violinos, 2 violas e violoncelo, Felix Mendelssohn



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: SCAR- Sala Multiuso 5

Repertório: Canción del Ruiseñor, Amadeu Vives

Ich habe genug, BWV 82, Johann Sebastian Bach

Canzonetta Spagnuola, Giacomo Rossini

Ich harrete des Herrn, Felix Mendelssohn

Connais-tu le pays (ópera Mignon), Ambroise Thomas

Aria, John Milton Cage

The Beauty awake, Ralph Vaughan



Femusc Itinerante

Horário: 20h

Local: Paróquia Evangélica Luterana de Corupá

Repertório: String quartet op 96 n 12, Antonin Dvorak

string quartet op 76 n1, Franz Joseph Haydn



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: A Banfa Sinfônica do FEMUSC



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Toccata, Adagio und Fugue (Arr. John P. Paynter), Johann Sebastian Bach

Tuba Concerto, Martin Ellerby

First Suite in Eb for Military Band, Gustav Holst

Fate of the Gods, Steven Reineke

Pequeña Czarda, Pedro Iturralde

Dance from Crete, Alan Gorb

Banda Sinfônica



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: cuarteto n1 en g minor, I y II mov, Claude Debussy

A te, o cara - Opera I Puritani, Vincenzo Bellini

Luminous Horizons for Bassoon and Harp, Howard Buss

fantasie for four violas, York Bowen

Três Peças Breves para Quinteto de Sopros, Jacques Ibert





2 de fevereiro

Concertos Sociais

Horário: 9h

Local: Hospital São José

Repertório: Rossini per quattro for saxophone quartet, Giacomo Rossini

quinteto de vientos op.71 2do y 3er mov, Ludwig Van Beethoven

Infant joy, Ralph Vaughan Williams

Bachianas Brasileiras nro 5, Heitor Villa-Lobos



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: Adiós Nonino, Astor Piazzolla

Aria, Eugene Bozza

Elegy for Mippy II, Leonard Bernstein

Polonesa op.26 no.2, Frederic Chopin

The childrens's corner, Claude Debussy



Concertos Sociais

Horário: 15h

Local: Hospital São José

Repertório: Canciones populares

Libertango/Adiós Nonino, Astor Piazzolla

Duo concertante para oboe y fagot

Duets for 2 Violins, Bela Bartok



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Prelúdios Op. 11, nos 4, 6, 10, 14 e 16, Alexander Scriabin

Fantasy Dm k.397, Wofgang Amadeus Mozart

Romance, Robert Schumann

Trio para Flauta, Violoncelo e Piano, Bohuslav Martinu



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: Julia Barcarola/ Valsa n.4, Augustin Mangoré

Sonata del Amor, Júlio César Oliva

Suite Venezolana, Antonio Lauro



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: The turn of the Screw, Benjamin Britten



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: Sonetos de Petrarca - 1) Pace non Trovo, Franz Liszt

Quando nascesti tu, Antonio Carlos Gomes

Sebben, crudele, Antonio Caldara

Beau Soir, Claude Debussy

Canción del Ruiseñor, Amadeu Vives

Suena Guitarrico Mio, Agustin Pérez Soriano

Stride la Vampa, Giuseppe Verdi



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Noite de Gala: O FEMUSC em foco



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Projeto Serioso ensaios gerais

Orquestra de Violoes

Danz de Luzma, Alfredo Rolando Ortiz

New York, New York, John Kander

Aubade, para a continuação da vida, William Bolcom

Quarteto Americano, op. 96, Finale, Antonin Dvorak

Abertura "O Barbeiro de Sevilha", Giacomo Rossini

Orquestra sem Maestro



Recitais de Câmara

Horário: 20h30

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Cuarteto para cuerdas numero 1, Claudio Perez Llaiquel

Vento serrano, Edmundo Villani Cortes

Improvisation et Caprice (3 min), Eugene Bozza

Quintet in Eb, Robert Schumann

Danse Sacree et Danse Profane, Claude Debussy

Introdução e Allegro, Maurice Ravel





3 de fevereiro



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: Niobe de Seis Metamorfosis, Benjamin Brittnen

Postcards

Romance, Carl Maria Von Weber

Sonata K330 (Primeiro movimento), Wolfgang Amadeus Mozart

Nocturno Op.9 N°2, Frederic Chopin



Concertos Sociais

Horário: 12h

Local: Arroz Urbano

Repertório: Quarteto no. 1 para cordas, Osvaldo Lacerda

String Quartet No. 2 in A Minor, Op. 13 (30), Felix Mendelssohn



Concertos Sociais

Horário: 15h30

Local: Lar das Flores

Repertório: Wind Quintet, Op.43, Carl August Nielsen

Piano Quintet in A Major, D. 667, Franz Schubert

Piano Trio in A Minor, Op. 50, Pyotr Ilych Tchaikovsky

Fantasy Dm k.397, Wolfgang Amadeus Mozart

Estudo opus 25 n° 12, Frederic Chopin



Piano Masters

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 2

Repertório: Fantasía Cromática y Fuga, Johann Sebastian Bach

Scherzo No. 3 in C Sharp Minor, Op. 39, Frederic Chopin

Cantilène et Danse, Marc Eychenne



Violão Plus

Horário: 18h

Local: Scar - Sala Multiuso 4

Repertório: La Catedral, Augustin Mangoré

Tres piezas, Augustin Mangoré

Nocturne Reverie Op. 19, Giulio Regondi

Sonatina op. 51 - 1° y 2° Mov, Lennox Berkeley



Momento Springmann

Horário: 19h

Local: Scar - Pequeno Teatro

Repertório: Ensaios Serioso

Sonata a Quatro, Giacomo Rossini

Projeto Serioso, Brahms e Dvorak, Johannes Brahms



Recitais de Canto Lírico

Horário: 19h

Local: Scar - Sala Multiuso 5

Repertório: Se tu m'ami, se sospiri, Giovanni Battista Pergolesi

When I Am Laid In Earth, Henry Purcell

Ich will von Jesu wundern, Johann Sebastian Bach

Di tanti Palpiti, Giacomo Rossini

Al mio ben mi veggio avanti, Wolfgang Amadeus Mozart

Hai già vinta la causa... Vedro mentr'io sospiro - Le Nozze, Wolfgang Amadeus Mozart

Ciclo de canções: "A Charm of Lullabies", Benjamin Britten



Musicalmente Falando

Horário: 20h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Noite de Ópera



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: A Flauta Mágica, Wolfgang Amadeus Mozart





4 de fevereiro



Concertos para Famílias

Horário: 10h

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Sinfonietta II

Fanfarra Flauta Mágica

Zoologico Musical II



Femusc no Shopping

Horário: 12h

Local: Jaraguá do Sul Park Shopping

Repertório: Nocturno, Franz Strauss

Image, Eugene Bozza

Tres Apuntes, Leo Brouwer

Fandanguillo



Concerto Femusckinho e Femusc Jovem

Horário: 13h30

Local: Scar- Grande Teatro

Repertório: Concerto Femusckinho / Jovem



Concerto externo

Horário: 20h30

Local: Igreja Matriz

Repertório: Cuarteto para cuerdas Op. 135, Ludwig Van Beethoven

Cuarteto para cuerdas numero 1, Claudio Perez Llaiquel



Grandes Concertos

Horário: 20h30

Local: Scar - Grande Teatro

Repertório: Abertura Festival Academico, Johannes Brahms

Orquestra sem Maestro

Sinfonia n. 2, "Ressurrection" (movts 1, 4 e 5), Gustav Mahler



Musicalmente Falando

Horário: 20h30

Local: Scar- Grande Teatro

Repertório: Encerramento do FEMUSC 2017