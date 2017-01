Conheça as representantes catarinenses no Miss T Brasil 2017

Diversidade 27/01/2017 | 16h36 Atualizada em

Empoderamento, inclusão e visibilidade positiva. Esses são os objetivos do Miss T Brasil 2017, concurso de beleza do universo de pessoas trans — travestis, transexuais e transgênero —, que acontece no mês de abril em São Paulo. O evento possui duas representantes de Santa Catarina: Josiela dos Santos, 22 anos, natural de Timbó Grande, e Júlia Volp, 19 anos, nascida em Criciúma (leia a história delas abaixo), já que não há etapa estadual e as participantes inscrevem-se voluntariamente.

Em suas biografias, as duas candidatas têm bastante em comum: são do interior do Estado; não se identificam com o gênero masculino atribuído no momento do nascimento; saíram de casa ainda adolescentes, mesmo tendo apoio de familiares e amigos; ainda não assinam com o nome social, principalmente por motivos financeiros; iniciaram o tratamento hormonal nessa mesma etapa da vida para, na atualidade, prepararem-se para a cirurgia de redesignação sexual. Esse, aliás, é um dos prêmios do concurso de beleza que, segundo o diretor técnico Marcelo Bagik, começou em 2012 por meio da Associação das Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro.

— Desde seu início, teve sempre o mote de usar o concurso de beleza como força motriz para promover a discussão e o empoderamento de mulheres transsexuais e travestis, ajudando a ganharem o respeito da sociedade com a visibilidade positiva — complementa.

É exatamente isso que as participantes catarinenses esperam, conforme elas mesmas contam:

— Quero representar Santa Catarina, porque de todos os Estados onde passei, aqui é onde tem menos preconceito, falando por mim, né? Então quero levar isso adiante — acrescenta Josiela.



— Esse concurso representa as oportunidades que podem se abrir para nós, mulheres trans e travestis, no mercado de trabalho, no conhecimento como um todo. Porque são poucas aquelas que hoje estão no mercado de trabalho — lamenta Júlia.

A candidata eleita Miss T Brasil também ganha o direito de participar do Miss International Queen, em 2018 na Tailândia, onde já participaram cinco trans brasileiras em edições anteriores.

Foto: Josiela dos Santos / Arquivo pessoal

"Me sinto mulher desde criança"

Aos nove anos, quando foi comprar material escolar acompanhada da mãe, Josiela, que à época ainda chamava-se Josiel, escolhia todos os cadernos que tinham aroma de morango. Mesmo que a mãe dissesse que não, devido ao que a filha acredita ser a resistência de um povo marcado pela Guerra do Contestado, ela teimava e levava aqueles.

Depois, na escola, os amiguinhos chamavam-na de "menininha". Nem mesmo os professores souberam lidar com o jeito "afeminado" que julgavam que Josiela portava.

— Diziam que não era normal um menino só andar com meninas e só gostar de coisas de menina. Aí me mandaram para um psicólogo. Fui diagnosticada como homohermafrodita (sic), que é a dosagem maior de progesterona do que testosterona. Depois, trataram mais a minha família do que a mim. Me sinto mulher desde criança, a minha identidade não confere com meu corpo — lembra a jovem, que é cabeleireira.

Já com 14 anos, Josiela assumiu-se gay. Para ela, esse é o caminho que muitas pessoas fazem até assumirem-se trans. Um ano depois, ela vestia o primeiro vestido cor de rosa em uma festa de 15 anos oferecida pela mãe.

— Mãe sempre sabe, né? No começo foi difícil, teve até um tio meu que inventou que eu tinha sido estuprada para justificar meu comportamento. Mas hoje tenho relação muito boa com a minha família, mesmo sendo de evangélicos. Na verdade, com todos na minha cidade, que me idolatram por onde passo, porque sempre fui de ajudar muito as pessoas. E também porque eu só mudei meu corpo, né? Continuo a mesma pessoa — garante.

Após esse momento debutante, Josiela casou-se com um homem aos 17 anos, com quem viveu até a metade do ano passado. Hoje está separada, já que o Miss T Brasil exige que as candidatas sejam solteiras e sem filhos.

Sobre o preconceito de gênero, a mulher que aguarda as três últimas sessões de terapia antes da cirurgia de redesignação sexual, que deve ser feita ainda neste ano, relativiza:

— Todos os não's que levei, reverti em sim. Mas tem uma coisa: se a pessoa é bonita, ela é aceitada. Se ela não é bonita, ela não é aceitada. Principalmente no nosso caso. É estabelecido um padrão de beleza. Mas na minha cidade é diferente, lá eles dão muito valor à pessoa. Se tem preconceito, eles não dizem para a gente. As trans que já morreram lutaram pelos nossos direitos, agradeço muito a elas — diz.

Foto: Júlia Volp / Arquivo pessoal

"Penso em mudar"

A história de Júlia confunde-se com tantas outras mulheres trans no Brasil. Para sobreviver, a jovem de 19 anos já teve que se prostituir. Viajou até para fora do Brasil. Credita isso à dificuldade de adentrar no mercado de trabalho sendo alguém que desvia do padrão em relação à identidade de gênero.

— Saí de casa aos 15 anos, não porque minha família me expulsou, mas porque queria viver minha vinda. Aí acabei fazendo programa. Mas hoje estou abrindo uma pequena empresa com meu namorado — comemora Júlia.

A autônoma iniciou o tratamento hormonal ainda adolescente. Ela reforça a liberdade que encontrou na família para ser quem é.

— Quando me assumi homossexual para meu pai, ele olhou para mim e falou que me amava. Aquilo ali foi muito essencial para mim. Graças à Deus tenho apoio de toda a minha família. Me apoiam, me aceitam, me amam do jeito que eu sou. Me chamam de Júlia — diz, em relação ao social que ainda não conquistou por questões financeiras.

Outra pendência é em relação à cirurgia de redesignação sexual, que ela vislumbra para breve e, quem sabe, após ganhar o Miss T Brasil.

— Penso em fazer a cirurgia, sim, por mim. É uma coisa que está em andamento, porque já tomo hormônio, já fui em psicólogo e psiquiatra. Então penso em mudar.

