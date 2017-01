Conscientização de banhistas em rios de Joinville será intensificada até março

Segurança no verão 05/01/2017 | 11h37 Atualizada em

Mesmo sendo considerada uma fatalidade provocada por um fenômeno que não é comum na região, a morte do operário Maiqui Heinzen, arrastado por uma tromba d'água na segunda-feira, na zona Norte de Joinville, será usada para intensificar o alerta feito anualmente pelo Projeto Piava: com os rios, não se brinca.



A Defesa Civil vai realizar pelo menos cinco blitze até março. As atividades do projeto, chamado de Prevenção a Incidentes de Afogamento no Verão em Água Doce (Piava), já estavam programadas mesmo antes da morte de Maiqui, mas ganharão destaque e o apoio de outras entidades. A primeira blitze acontece neste sábado, dia 7.



A ação ocorrerá na Estrada Piraí, em frente ao salão Jacob, bairro Vila Nova, das 9 às 12 horas, com a participação de voluntários do Núcleo de Proteção Civil, bombeiros voluntários de Joinville e agentes de trânsito.



Os automóveis serão parados e os voluntários vão repassar orientações de como prevenir acidentes nos rios e também como evitar poluição nos locais de banho. Serão distribuídos materiais informativos e sacolas para recolhimento de lixo.



A Defesa Civil pretende nesta ação reforçar o alerta sobre a ocorrência de temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água em curto espaço de tempo. Essa situação ocorreu na segunda-feira passada e provocou a morte de uma pessoa na região do Quiriri.



Este tipo de evento apresenta grande poder destrutivo, podendo arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar deslizamentos de terra nas margens.



Até o final do verão 2017 serão realizadas mais quatro blitze, contemplando as regiões da Estrada Quiriri, Estrada Piraí (em frente ao salão Jacob) e a Vigorelli (na área próxima ao ferry boat).



Os rios mais procurados pela população de Joinville nos meses de verão são Quiriri, Cubatão, Piraí, Rio da Prata e Rio Bonito. A exemplo do que ocorreu nos últimos anos, a movimentação dos banhistas em rios da região tem sido intensa, especialmente nos finais de semana.



O secretário de Pirabeiraba, Sidney Sabel, que ajudou a informar banhistas na segunda-feira sobre a tromba d'água, disse que é importante que cada banhista se conscientize da maneira correta de se comportar nos rios da região.



— É importante não duvidar dá força da natureza, estar atendo ao tempo. Em caso de chuvas fortes, se retirar dá água. E se beber, não entrar no rio.



O Projeto Piava



O projeto tem como objetivo principal orientar a população sobre os cuidados ao utilizar os rios, principalmente no verão. Em paralelo, também é trabalhada a questão ambiental, com a conscientização sobre poluição nos locais de banho e preservação da natureza.



Esse projeto existe desde 2004, por meio da Defesa Civil/NUDEC. Ele é realizado por voluntários que sempre auxiliam o órgão em suas ações. Esses voluntários formam o Núcleo de Defesa Civil (Nudec), responsável pela organização e apresentação das palestras.



Calendário* das blitze informativas



7/1 - sábado - Estrada Piraí

28/1 - Estrada Quiriri

11/2 - Estrada Piraí

25/2 - Estrada Quiriri

11/3 - Vigorelli

(*) As atividades serão realizadas das 9 às 12 horas



Alguns cuidados que devem ser observados nos banhos de rio:



Escolha um lugar seguro; conhecer a profundidade do rio, observar a correnteza e verificar a existência de obstáculos como troncos, pedras ou galhos; observar as condições climáticas e eventos naturais como enxurradas; evitar mergulhar ou observar atentamente o local (os incidentes mais sérios ocorrem em mergulhos).



Não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo.



Telefones úteis

199 – Defesa Civil

193 – Corpo de Bombeiros