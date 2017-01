Criança morre ao ser esmagada por máquina agrícola no Oeste  

Fatalidade 17/01/2017 | 17h40 Atualizada em

Um trágico acidente tirou a vida de uma criança de 12 anos na tarde desta terça-feira, na SC-496, interior de Belmonte, no Oeste do Estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do município, o menino morreu depois de ser esmagado por uma máquina agrícola na região da Linha Bela União.

Informações dos bombeiros dão conta de que o pai da criança, ao manobrar o veículo, acabou atropelando o filho. Familiares tentaram socorrer o menino o levando até o hospital de São Miguel do Oeste. No caminho encontraram uma ambulância que assumiu os socorros.

Conforme o Corpo de Bombeiros relatou à Rede Peperi, a criança sofreu ferimentos no tórax e pulmão. Ele chegou a ser deixado no hospital para receber atendimentos, porém não sobreviveu.