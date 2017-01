Criciúma retoma treinamentos de olho na estreia pelo Catarinense

foco no estadual 26/01/2017 | 19h42 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





O Criciúma retomou os treinamentos na tarde desta quinta-feira, agora de olho na estreia pelo Campeonato Catarinense. No jogo de abertura do estadual, o adversário é o Avaí, às 17h de sábado, no Heriberto Hülse. Apesar da derrota por 3 a 2 para o Fluminense na noite desta terça-feira pela Primeira Liga, a postura do Tigre em campo agradou. O time que valoriza a saída de jogo e a qualidade no toque de bola está pronto para estrear no estadual.



— Jogo diferente, outra cara de um Criciúma diferente. Foi positivo, confesso que me impressionou bastante essa mudança e acho que estamos no caminho certo e pretendemos dar continuidade nesse trabalho que está sendo bem feito desde a primeira partida, causou uma boa impressão — explica o volante Barreto.



O jogador se mantém como titular da equipe, a exemplo da temporada passada, quando só ficou de fora de alguns jogos por causa de lesão.Com a metodologia do novo técnico Deivid, o Criciúma mostrou organização dentro de campo, e quer fazer bonito no Catarinense. Barreto quer ver o Majestoso com bom público, para jogar a primeira partida do ano em casa.



— Saudade de ver a torcida ali nos apoiando, é muito gostoso, espero que no sábado já esteja a casa cheia e possamos fazer um grande jogo. O treino agora é em cima disso, do Avaí, vamos nos preparar o melhor possível para fazer um grande jogo e sair com a vitória — projeta.



Leia mais:

Presidente do Criciúma critica arbitragem após derrota para o Fluminense

Técnico do Criciúma avalia estreia e elogia time: "Conseguimos jogar futebol"

Criciúma sai na frente, mas acaba derrotado pelo Fluminense na estreia da Primeira Liga