Criciúma viaja para estreia na Primeira Liga contra o Fluminense

Técnico Deivid foi uma das contratações para a temporada





O Criciúma fez o último treino na manhã desta segunda-feira, antes da viagem para Juiz de Fora, onde estreia na Primeira Liga. O time catarinense enfrenta o Fluminense nesta terça, às 20h, no Estádio Municipal Radialista Mario Helênio. Antes da viagem, o trabalho foi focado na bola parada, e Barreto foi poupado por cansaço muscular. O técnico Deivid está otimista com o elenco que tem em mãos, e quer atitude.



— Muito bom começar assim um jogo com adversário de alto nível, Série A. Se a gente quer chegar em algum lugar nós temos que enfrentá-los de igual para igual. Temos já material desde o primeiro jogo do Flu, amanhã vamos passar para os atletas a parte positiva e negativa, para que a gente possa jogar bem e buscar neutralizá-los — comenta o treinador.



O time que enfrenta o Fluminense vai ser o mesmo que tem treinado como titular durante a pré-temporada, com Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Jheimy e Adalgiso Pitbull. Com menos de 20 dias de preparação, Deivid destaca que o grupo entendeu a nova proposta, mas avalia como positivo o período de preparação.



— Foi muito bom, eu queria mais tempo, um mês, para que a gente pudesse dar mais padrão à equipe. A gente vai pegar padrão jogando, não tem como a gente arrumar mais a equipe durante esse período, mas o mais importante é que os atletas assimilaram rápido o conceito, e agora é jogar compactado para que a gente possa sair de lá com uma vitória — projeta.



Relacionados para a partida: Alex Maranhão, Barreto, Caique Valdívia, Douglas Moreira, Edson, Ferron, Diego Giaretta, Hélio Paraíba, Ianson, Jheimy, João Henrique, Kalil, Lucas, Luiz, Maicon Silva, Marlon, Pimentinha, Adalsigo Pitbull, Raphael Silva e Ricardinho.



