Crise de Zidane e gol salvador de Pogba: os destaques dos jornais esportivos desta sexta

Nas capas 27/01/2017 | 10h19 Atualizada em

A sequência ruim do Real Madrid nas últimas semanas gerou contestações ao trabalho de Zidane como técnico. E os números ruins nos jogos recentes são destaque na imprensa espanhola.

Na Inglaterra, os jornais ressaltam o gol de Pogba que colocou o Manchester United na final da Copa da Liga Inglesa.

As, Espanha

O As dá a sua capa para a má fase recente de Zinedine Zidane à frente do Real Madrid. Os tropeços no Campeonato Espanhol e a eliminação na Copa do Rei colocam o técnico "debaixo de uma nuvem negra".

Sport, Espanha

O Sport, da Catalunha, compara a classificação do Barcelona, que eliminou o Real Sociedad, com a eliminação do Real Madrid na Copa do Rei.

Marca, Espanha

O Marca também fala sobre a má fase do time de Zidane e tenta diagnosticar os problemas da equipe, que não consegue bons resultados desde ter batido a marca de 40 jogos sem perder.

Metrosport, Reino Unido

O Metrosport fala sobre a classificação do Manchester United à final da Copa da Liga Inglesa. O time perdeu por 2 a 1 para o Hull City, mas havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Paul Pogba fez o gol salvador.

L'Equipe, França

O L'Equipe dá sua capa novamente para a seleção francesa de handebol, que venceu a Eslovênia por 31 a 25 e está na final do Campeonato Mundial, que é disputado na França.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dello Sport traz uma entrevista com o piloto de motovelocidade Valentino Rossi. O eneacampeão mundial de MotoGP disse que ainda não pretende se aposentar.

Olé, Argentina

O Olé dá destaque para Centurión, que substituirá Carlitos Tevez — negociado com o futebol chinês — como o novo camisa 10 do Boca Juniors.

Ovación, Uruguai

O Ovación fala sobre a partida do Montevideo Wanderers pela primeira fase da Libertadores nesta sexta-feira. Como perdeu o jogo de ida para o Universitario Sucre, o time uruguaio precisa vencer para seguir na competição.

Lance!, Brasil

A edição paulista do Lance! destaca o setor ofensivo do Palmeiras. Mesmo sem as contratações pretendidas, o campeão brasileiro tem bons jogadores de frente para a disputa da Libertadores.

