Crossover entre "Chicago Fire" e "Chicago P.D." e outras atrações para ver na TV nesta segunda

Taylor Kinney como o personagem Kelly Severide em "Chicago Fire" Foto: Parrish Lewis / NBC

CHICAGO FIRE E CHICAGO P.D.

Universal, 22h

O canal Universal apresenta o crossover (mistura de personagens de histórias diferentes em um mesmo enredo) especial de Chicago Fire e Chicago P.D. nesta segunda-feira. Em episódio duplo, o Batalhão 51 e a equipe da inteligência policial unem forças. Vão ao ar o nono episódio da quinta temporada de Chicago Fire e da quarta temporada de Chicago P.D. em sequência.

JANE THE VIRGIN

Lifetime, 21h10min

Cena de "Jane the Virgin" Foto: Lifetime / Divulgação

Antes da estreia da segunda temporada de Jane the Virgin, em março, os fãs da série podem conferir uma maratona do primeiro ano da produção a partir desta segunda no Lifetime. A comédia dramática conta a história de Jane Villanueva, uma jovem de 23 anos, trabalhadora, religiosa e conservadora, e que por engano é inseminada durante uma consulta médica, o que a deixa grávida. Os episódios serão exibidos sempre às 21h10min.

BRASIL ADENTRO

Canal Brasil, 20h

Charles Gavin e Alceu Valença Foto: Canal Brasil / Divulgação

Depois de uma temporada dedicada à música do Pará, Charles Gavin vai a Pernambuco na segunda temporada de Brasil Adentro, que estreia nesta segunda-feira. O apresentador investiga a música do estado que mostrou ao país o frevo, o maracatu, o manguebeat, e ainda achou seus caminhos na MPB e na psicodelia. No primeiro epísódio, o tema ronda o carnaval de Pernambuco e a importância do frevo e seus ícones pioneiros. Gavin conversa com Spok, Maestro Forró, Zé da Flauta e Claudionor Germano, além de Edu Lobo. Ao longo da temporada, o apresentador também bate um papo com personalidades como Alceu Valença, Robertinho do Recife e Geraldo Azevedo.

