Defesa Civil de SC terá serviço de alerta via SMS para 20 cidades

PREVENÇÃO DE DESASTRES 13/01/2017 | 19h24 Atualizada em

"Defesa Civil Informa: Novo serviço de envio de SMS gratuito de alertas de riscos de desastres. Para se cadastrar responda para 40199 com o CEP de interesse". Esta será a mensagem que moradores de 20 municípios pilotos irão receber a partir de fevereiro do órgão catarinense. As cidades juntas somam mais de 500 mil moradores.



Santa Catarina é piloto neste projeto. O secretário Rodrigo Moratelli explica que a Defesa Civil SC, o Centro Nacional de Desastres (Cenad), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel tem como objetivo proteger a população.

— As pessoas que residem nesses municípios irão receber a mensagem. O cidadão só responde se quiser ser monitorado — explica.

O objetivo é iniciar uma campanha de divulgação. A pessoa que estiver dentro dos 20 municípios pilotos pode cadastrar mais de um CEP desejado. Ao realizar o cadastro, o usuário receberá a seguinte mensagem:

O serviço de alerta via SMS é custeado pelas prestadoras do serviço. A população não terá nenhuma cobrança ao receber ou enviar mensagens de texto de alertas. A Secretaria Estadual da Defesa Civil e o Cenad também não terão custos. O objetivo é informar a população sobre situações eminentes de desastres, emergência ou estado de calamidade pública.

Após a experiência em Santa Catarina, o projeto será nacionalizado.

Confira a lista dos municípios atingidos e a população de cada um

Araranguá - 66.442

Pedras Grandes - 4.047

São João Batista - 33.897

Ilhota - 13.676

Balneário Rincão - 12.212

Mirim Doce - 2.399

Barra Velha - 27.080

Caçador - 76.571

Herval do Oeste - 22.324

Itapiranga - 16.541

Ponte Serrada - 11.499

Maravilha - 24.712

São Carlos - 11.038

Arvoredo - 2.266

Ponte Alta do Norte - 3.405

Rio dos Cedros -11.295

Araquari - 66.442

Urubici - 11.147

Rio do Sul - 68.217

Três Barras - 19.046