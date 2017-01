Denunciados em Paris quatro suspeitos de assalto a Kim Kardashian

Paris 12/01/2017 | 21h04

Quatro suspeitos, a maior parte deles homens experientes e conhecidos há tempos no mundo do crime, foram denunciados nesta quinta-feira pela Justiça francesa pelo assalto à estrela americana de reality show Kim Kardashian, em Paris, no mês de outubro.

Outras seis pessoas estão sendo interrogadas pelos investigadores.

Yunice A., de 63 anos, condenado por assalto e tráfico de entorpecentes, foi denunciado por sequestro e formação de quadrilha, afirmou a Procuradoria de Paris. É suspeito de ser um dos cinco homens armados que entraram no hotel de luxo em que Kim estava sem seus seguranças.

Florus H., de 44 anos, e Gary M., de 27 anos, foram denunciados por serem cúmplices do assalto à mão armada com um grupo criminoso, cúmplices no sequestro e formação de quadrilha, e por terem informado aos assaltantes os horários da estrela de "Keeping Up with the Kardashians".

Marceau B., de 64 anos, cujo pista foi encontrada pelos investigadores em Antuérpia, na Bélgica, capital do comércio de joias, é suspeito de ter ajudado a se desfazer dos objetos roubados de Kim, avaliados em nove milhões de euros. Foi denunciado por acobertar o grupo criminoso e por formação de quadrilha.

Os investigadores acreditam ter encontrado o mentor do crime, um homem de 60 anos cujo DNA foi detectado no início da investigação em uma das cordas usadas para amarrar Kim Kardashian. Vigiado pelos policiais, seus contatos permitiram chegar ao resto da equipe.

Usando máscaras e roupas de policiais, os ladrões neutralizaram o vigia noturno e depois dois deles subiram para o apartamento da estrela americana de 36 anos, que estava em Paris para assistir a Semana de Moda.

Após terem-na amarrado, amordaçado e prendido no banheiro, os assaltantes fugiram com um anel avaliado em quatro milhões de euros e uma caixa com joias avaliadas em cinco milhões de euros.

"Pensavam que seria o golpe do século, mas cometeram muitos erros", avaliou um investigador. Em sua fuga, os ladrões perderam um colar de diamantes.

