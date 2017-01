Desafios da Inter e anulação polêmica na Espanha: os destaques dos jornais esportivos desta terça /

Nas capas 31/01/2017 | 11h38 Atualizada em

A semana dura da Inter de Milão é manchete nos jornais italianos. O time pega a Lazio nesta terça-feira na Copa da Itália e encara a Juventus no fim de semana pelo Campeonato Italiano.

Na Espanha, o alvo dos jornais é a polêmica de arbitragem que envolveu a anulação equivocada de um gol do Barcelona no empate com o Real Bétis no último domingo.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dello Sport fala sobre a sequência complicada da Inter de Milão. Nesta terça-feira, às 17h45min, o time encara a Lazio nas quartas de final da Copa da Itália. No domingo, visita a Juventus pelo Campeonato Italiano.

Tuttosport, Itália

O Tuttosport tem uma entrevista com Ante Cacic, técnico da seleção croata que fala sobre o atacante Mario Mandzukic, atacante de 30 anos que defende a Juventus.

Sport, Espanha

O Sport, da Catalunha, cita a polêmica que foi gerada pelo erro de arbitragem no empate do Barcelona com o Real Bétis. O clube catalão pedirá ao comitê de competição o uso de recursos de tecnologia depois de o time ter um gol mal anulado.

Mundo Deportivo, Espanha

O Mundo Deportivo também destaca o desejo do Barcelona em contar com a tecnologia no futebol para minimizar os erros de arbitragem. O jornal diz que não há consenso sobre qual sistema será usado.

L'Equipe, França

O L'Equipe ressalta que o retorno de Payet ao Olympique de Marselha dá um novo ânimo para o time, que encara o Lyon na fase 16 avos de final da Copa da França.

A Bola, Portugal

O Benfica perdeu para o Vitória de Setúbal nesta segunda-feira e viu o Porto ficar a apenas um ponto na disputa pela liderança no Campeonato Português. A Bola traz as palavras do atacante Jonas, ex-Grêmio, que confia no potencial da equipe para confirmar o título.

Olé, Argentina

O Olé fala sobre o Racing, que venceu o Independiente nos pênaltis e conquistou um torneio de pré-temporada na Argentina. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o Racing levou a melhor por 8 a 7 nos tiros livres.

Ovación, Uruguai

O Ovación destaca a vitória do Uruguai por 3 a 0 sobre a Argentina no Sul-Americano Sub-20. Com o resultado, os uruguaios foram os únicos a vencer na primeira rodada do hexagonal final.

Lance!, Brasil

A versão carioca do Lance! dá sua capa para o meio-campista Diego, do Flamengo. O jornal cita que o objetivo do meia é fazer mais gols ao longo da temporada.

*ZHESPORTES