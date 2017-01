Detento foge do Presídio Regional de Joinville

Segurança 29/01/2017 | 20h29 Atualizada em

Atualização: A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania informou às 22h17 que Ferreira foi recapturado por volta das 21h30.

Um preso conseguiu fugir na tarde deste domingo do Presídio Regional de Joinville.



O detento Adriano Ferreira, de 25 anos, que cumpre pena por furto e roubo, conseguiu escapar sem ser visto e houve corerria no fim da tarde em torno do complexo penitenciário de Joinville.



Confira outras notícias de Joinville e região.



A Polícia Militar começou as buscas logo que a fuga foi informada com viaturas, cães farejadores e até o helicóptero Águia.



Até às 20h30 deste domingo, ele não havia sido recapturado. Empenhada na recontagem dos presos, a direção do Presídio preferiu não se manifestar sobre a fuga. As buscas continuam na zona Sul.



A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) emitiu uma nota confirmando a fuga e informando que "todas as medidas legais e periciais foram tomadas e a Corregedoria Geral da SJC está apurando as circunstâncias da ocorrência".



No começo da semana, o Presídio Regional e a Penitenciária Industrial de Joinville passaram por uma revista minuciosa.