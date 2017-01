Nova York 30/01/2017 | 20h32

Autoridades de Nova York e Grã-Bretanha aplicaram multas de quase US$ 630 milhões ao Deutsche Bank por lavagem de dinheiro procedente da Rússia.

O esquema sacava ilegalmente cerca de US$ 10 bilhões da Rússia, usando as sedes do banco de Moscou, Londres e Nova York, disseram as autoridades.

dg/hs/yow/tt