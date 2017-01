Dia de clássico e reencontro para o JEC

Apesar de 2016 não ter terminado como o torcedor do JEC gostaria, há muitos tricolores com saudades de ir à Arena apoiar o Tricolor. E o tão esperado reencontro ocorrerá nesta quarta, a partir das 21h45, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. De quebra, o Joinville terá pela frente um dos seus maiores rivais: o Figueirense.



O clássico desta noite tem uma particularidade: nenhuma das duas equipes conseguiu vencer neste ano. O JEC entrou em campo pela Primeira Liga e pelo Estadual e, nas duas ocasiões, empatou fora de casa – 0 a 0 com a Chapecoense e 2 a 2 com o Barroso. O Figueirense está em situação pior: duas derrotas para Londrina, na Primeira Liga, e Brusque, no Catarinense.



Para dar mais emoção ao jogo, há um tabu entre Joinville e Figueirense: desde 2008, o Tricolor não perde para rival jogando dentro da Arena. Algo que, segundo o técnico Fabinho Santos, ajuda o JEC.



— É importante saber disso, saber que em casa temos um aproveitamento muito bom. Esperamos que isso continue neste jogo, claro, sempre pregando todo respeito ao Figueirense — afirmou.



Além do retrospecto, o comandante espera ter a arquibancada como 12º jogador no reencontro entre equipe e torcida. Fabinho, inclusive, citou ter conversas frequentes com o grupo para tranquilizá-los e conscientizá-los a respeito da importância de jogar dentro de casa.



— É legal jogar diante do torcedor, ver o estádio cheio. Isso tem que nos fazer bem e não mal. Por isso, foi importante treinar aqui hoje (terça) até para os jogadores sentirem o gramado — observou, lembrando que a atividade de ontem aconteceu no palco do jogo.

Poucas mudanças



Para vencer e fazer a alegria da torcida, Fabinho fará poucas mudanças no time-base do JEC neste começo de temporada. As duas alterações ocorrerão no ataque. Bruno Batata, lesionado, dará lugar a Ciro. Já Alex Ruan deixa os titulares para a entrada de Aldair, autor de um gol e de uma assistência no domingo.



— O Aldair tem sido usado em outras funções e, com isso, ganhamos um jogador versátil com qualidade de finalização. Não é uma questão técnica, o Alex (Ruan) está bem. É uma questão de analisar o jogo.



Se não houver nenhuma surpresa, o JEC irá a campo com: Jhonatan; Caíque, Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Kadu, Fabinho Alves, Lúcio Flávio e Aldair; Ciro.