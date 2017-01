Divulgado novo trailer de "Logan", próximo filme do Wolverine

Cinema 19/01/2017 | 14h26 Atualizada em

A Fox divulgou nesta quinta-feira o segundo trailer oficial de Logan, terceiro filme solo de Wolverine, um dos principais personagens dos quadrinhos da Marvel. O longa é dirigido por James Mangold (Johnny & June, Wolverine: Imortal) tem previsão de estreia no Brasil em 2 de março.

Leia a sinopse:

Na trama, em um futuro próximo, um cansado Logan (Hugh Jackman) cuida do doente Professor Xavier (Patrick Stewart) em um esconderijo na fronteira mexicana. Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado são interrompidos com a chegada de uma jovem mutante, perseguida por forças sombrias.